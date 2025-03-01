Після скандалу в Білому домі: норвезька компанія відмовилася заправляти військові кораблі США

Власник Haltbakk Bunkers заявив, що вони приватна компанія і самі вибирають своїх клієнтів. І у них є "моральний компас".

Related video

Норвезька компанія Haltbakk Bunkers відмовилася заправляти американські військові кораблі. У заяві вони пояснили, що були шоковані "шоу", яке влаштували президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс. Повідомлення норвежці розмістили у Facebook.

Пост компанії Haltbakk Bunkers Фото: Скриншот

"Сьогодні ми стали свідками найбільшого лайняного шоу, коли-небудь презентованого "в прямому ефірі" нинішнім американським президентом і його віцепрезидентом. Величезна заслуга президента України, який стримався і зберіг спокій, незважаючи на те, що США влаштували зрадницьке шоу. Нам стало погано. Коротко і ясно. У результаті ми вирішили негайно припинити постачати паливо американським військам у Норвегії та їхнім кораблям, що заходять у норвезькі порти. "Ніякого палива американцям!" Ми закликаємо всіх норвежців і європейців наслідувати наш приклад. Слава Україні!"

У коментарях компанію деякі американці звинуватили "в неповазі", фактично повторивши слова Дональда Трампа Володимиру Зеленському, і заявили, що США зробила для Норвегії багато хорошого.

Коментарі під постом норвежців Фото: Скриншот

На запитання, що саме США зробили для Норвегії, у коментарях не відповіли.

Деякі американці підтримали рішення норвезької компанії, зазначивши, що в Білому домі й справді відбулося "лайнове шоу".

Коментарі під постом норвежців Фото: скриншот

"Як американець, навіть той, хто хоче, щоб Америка була великою, я не можу не відзначити це ганебне лайнове шоу. Тому я повністю підтримую ваше рішення. Президент Зеленський був до біса сміливий, коли пішов до Овального кабінету і сказав "ні" Трампу в прямому ефірі. Я сподіваюся, що Європа і всі союзники Америки зберуться разом, знайдуть свої яйця і дадуть відсіч. Перше, що вони можуть зробити, це підтримати Україну публічно, а потім і матеріально. Потім вони зможуть навчитися говорити Трампу "ні" і в інших питаннях", — написали в коментарях.

Після того, як пост Haltbakk Bunkers набрав кілька тисяч лайків, він став недоступним, або його видалили.

Власник фірми Гуннар Гран повідомив норвезькому сайту морських новин Kystens Næringsliv, що "жодного літра палива" не поставлять, "поки з Трампом не буде покінчено".

"Ми керуємо приватною компанією з обмеженою відповідальністю і вибираємо своїх клієнтів!" — заявив Гуннар.

Він також зазначив, що компанія перестала обслуговувати росіян після вторгнення, додавши: "Це дало багатьом нашим конкурентам великий додатковий дохід. Ми втратили багато доходу. Але в нас є моральний компас. Тепер Сполучені Штати виключені через їхню поведінку щодо українців".

Заборона на паливо набуває чинності негайно і поширюється на судна, що заходять у норвезькі порти, зазначили в Haltbakk Bunkers.

Нагадаємо, після скандалу в Білому домі прихильники Трампа заявили, що він "відстояв Америку", тоді як його критики зазначили, що це "кінець міжнародної дипломатії" та впливу США на політичні процеси.