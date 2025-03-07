Чи зможе НАТО вижити без США: думка експертів

Трамп стверджує, що США головна рушійна сила НАТО і натякнув на відхід з лідерської позиції. Але НАТО і без США може захистити себе.

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Дональд Трамп заявив, що хоче переглянути П'яту статтю статуту НАТО і захищати тільки тих членів альянсу, які "достатньо" витрачають на оборону. Тож сама концепція НАТО та її головний принцип "напав на одного — напав на всіх і всі дають відсіч" опинилася під загрозою. Журналісти CNN задалися питанням, чи зможе НАТО вижити без США.

Військовий аналітик Бред Лендон зазначає, що Європа стоїть перед обличчям суворої нової реальності, в якій Сполучені Штати як основа НАТО — альянсу, що впродовж майже 80 років гарантував безпеку континенту — більше не є чимось само собою зрозумілим.

Війська НАТО Фото: NATO

США і Німеччина роблять найбільший внесок у військовий бюджет НАТО, цивільний бюджет і програму інвестицій у безпеку, майже по 16% кожна, за ними слідують Велика Британія з 11% і Франція з 10%, йдеться в інформаційному бюлетені НАТО. Аналітики кажуть, що Європі не буде потрібно багато чого, щоб компенсувати втрату внеску Вашингтона.

Якщо європейські країни об'єднаються і закуплять необхідне обладнання, Європа "може стати серйозним стримувальним фактором у сфері звичайних озброєнь і... ядерної зброї" для Росії, заявив Бен Шрієр, виконавчий директор з Європи Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

"Європа самотужки здатна мобілізувати ресурси, необхідні для свого захисту, питання лише в тому, чи готова вона це зробити", — сказав Шреєр.

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Сварка Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті, після якої він припинив американську допомогу Києву, "сприймалася як глибший розрив не тільки з Україною, а й зі стратегією США "вільного світу" від Трумена до Рейгана", — заявив Ден Фрід, старший науковий співробітник Атлантичної ради і колишній помічник держсекретаря США у справах Європи.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа Фото: Офіс президента

Джон Лоф, колишній чиновник НАТО, бачить ще глибший розкол в альянсі.

"Просто складається враження, що Сполучені Штати бачать у Європі радше конкурента, суперника, ніж союзника", — сказав Лоу, який вважає, що цей перелом не можна відновити.

Утім, деякі аналітики кажуть, що НАТО без США — непогана ідея.

"Щойно союзники США переконаються, що вони більше не можуть покладатися на можливості США захищати їх у критичних ситуаціях, вони поспішать заповнити прогалину та працюватимуть над нарощуванням власних спроможностей", — зазначає Моріц Грефрат, експерт з питань безпеки та зовнішньої політики.

Прем'єр-міністр Польщі, члена НАТО, Дональд Туск вважає, що цей процес уже почався.

"Європа загалом дійсно здатна перемогти в будь-якій військовій, фінансовій, економічній конфронтації з Росією — ми просто сильніші. Нам просто потрібно було почати вірити в це. І сьогодні це, здається, відбувається", — сказав він перед самітом Євросоюзу.

Наскільки сильним є НАТО в Європі

Туреччина має найбільші збройні сили НАТО після США, з 355 200 активних військовослужбовців, згідно з Military Balance 2025, складеним IISS. За нею йдуть Франція (202 200), Німеччина (179 850), Польща (164 100), Італія (161 850), Велика Британія (141 100), Греція (132 000) та Іспанія (122 200).

Зустріч глав країн НАТО за президента США Джо Байдена Фото: nv.ua

За даними доповіді IISS, найбільше особового складу у Туреччини, яка становить більшу частину сухопутних військ на передовій (260 200 осіб), далі йдуть Франція (113 800 осіб), Італія (94 000 осіб), Греція (93 000 осіб), Польща (90 600 осіб), Велика Британія (78 800 осіб), Іспанія (70 200 осіб) і Німеччина (60 650 осіб).

Для порівняння, станом на червень 2024 року на базах у країнах НАТО перебувало близько 80 000 американських військовослужбовців. Більша частина американських військовослужбовців перебуває в Німеччині (35 000), Італії (12 000) і Великій Британії (10 000).

Деякі з великих країн НАТО також мають у своєму розпорядженні зброю, яка дорівнює або у багато разів перевершує ту, що є у Росії.

Наприклад авіаносці. У Росії є один застарілий авіаносець, у Великої Британії є два сучасні авіаносці, здатні запускати винищувачі-невидимки F-35B. Франція, Італія та Іспанія мають авіаносці або десантні кораблі, здатні запускати винищувачі, згідно з Military Balance.

F-35B ВПС Великої Британії Фото: UK Army

Крім США, ядерні сили мають Франція і Велика Британія, а також розгорнуті обома країнами підводні човни з балістичними ракетами.

Союзники по НАТО, крім США, мають у своєму розпорядженні приблизно 2000 винищувачів і штурмовиків, зокрема десятки нових літаків-невидимок F-35.

Наземні сили включають сучасні танки, зокрема німецькі Leopard і британські Challengers, подаровані одиниці яких зараз служать в українській армії. Європейські країни НАТО можуть виставити потужні крилаті ракети, такі як спільні франко-британські SCALP/Storm Shadow, які також добре зарекомендували себе на українському полі бою.

Німецький танк Leopard 2A6 Фото: Bundeswehr-Fotos

За даними Дослідницької служби Конгресу США, у США є 31 постійна база в Європі — військово-морські, повітряні, наземні та командно-штабні об'єкти, які будуть доступні країнам, де вони розташовані, у разі відходу США.

Що буде далі з участю США в НАТО

Дехто сподівається, що розмови про вихід США з НАТО — всього лише порожня балаканина Трампа, покликана змусити союзників розщедритися і витратити більше на оборону.

Світ уже стикався з подібною ситуацією — під час першої адміністрації Трампа, коли він попросив Пентагон розглянути варіанти виведення американських військ, розміщених у Південній Кореї, як захист від ядерної Північної Кореї.

Це сталося в той момент, коли Трамп готувався до зустрічей із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, на яких він сподівався переконати Кіма взяти на себе зобов'язання відмовитися від свого ядерного арсеналу.

Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина Фото: KCNA

Однак Кім відкинув усі вмовляння відмовитися від програми створення ядерної зброї. І США повернулися до "звичайного ведення справ" на Корейському півострові. Двосторонні навчання з силами Сеула відновилися, військові кораблі США відвідали південнокорейські порти, а бомбардувальники ВПС США пролетіли над регіоном.

Те ж саме може статися і в Європі, якщо Трамп не отримає від Путіна того, чого хоче, кажуть аналітики. НАТО може продовжити своє існування, а нещодавні погрози піти з НАТО — будуть черговою заявою Трампа.

Нагадаємо, раніше міністр оборони в адміністрації Дональда Трампа заявив, що США "готові" почати війну з Китаєм. Піт Гегсет зробив заяву після того, як у Пекіні відреагували на нові жорсткі мита президента Трампа.