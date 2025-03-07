Сможет ли НАТО выжить без США: мнение экспертов

Трамп утверждает, что США главная движущая сила НАТО и намекнул на отход с лидерской позиции. Но НАТО и без США может защитить себя.

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Дональд Трамп заявил, что хочет пересмотреть Пятую статью статута НАТО и защищать только тех членов альянса, которые "достаточно" тратят на оборону. Так что сама концепция НАТО и ее главный принцип "напал на одного – напал на всех и все дают отпор" оказалась под угрозой. Журналисты CNN задались вопросом, сможет ли НАТО выжить без США.

Военный аналитик Брэд Лендон отмечает, что Европа стоит перед лицом суровой новой реальности, в которой Соединенные Штаты как основа НАТО — альянса, который на протяжении почти 80 лет гарантировал безопасность континента — больше не являются чем-то само собой разумеющимся.

Войска НАТО Фото: NATO

США и Германия вносят наибольший вклад в военный бюджет НАТО, гражданский бюджет и программу инвестиций в безопасность, почти по 16% каждая, за ними следуют Великобритания с 11% и Франция с 10%, говорится в информационном бюллетене НАТО. Аналитики говорят, что Европе не потребуется многого, чтобы компенсировать потерю вклада Вашингтона.

Если европейские страны объединятся и закупят необходимое оборудование, Европа "может стать серьезным сдерживающим фактором в области обычных вооружений и… ядерного оружия" для России, заявил Бен Шриер, исполнительный директор по Европе Международного института стратегических исследований (IISS).

"Европа в одиночку способна мобилизовать ресурсы, необходимые для своей защиты, вопрос лишь в том, готова ли она это сделать", — сказал Шреер.

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Размолвка Трампа с Зеленским в Овальном кабинете, после которой он прекратил американскую помощь Киеву, "воспринималась как более глубокий разрыв не только с Украиной, но и со стратегией США "свободного мира" от Трумэна до Рейгана", — заявил Дэн Фрид, старший научный сотрудник Атлантического совета и бывший помощник госсекретаря США по делам Европы.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа Фото: Офис президента

Джон Лоф, бывший чиновник НАТО, видит еще более глубокий раскол в альянсе.

"Просто создается впечатление, что Соединенные Штаты видят в Европе скорее конкурента, соперника, чем союзника", — сказал Лоу, который считает, что этот перелом нельзя восстановить.

Впрочем, некоторые аналитики говорят, что НАТО без США — неплохая идея.

"Как только союзники США убедятся, что они больше не могут полагаться на возможности США защищать их в критических ситуациях , они поспешат восполнить пробел и работать над наращиванием собственных возможностей", — отмечает Мориц Грефрат, эксперт по вопросам безопасности и внешней политики.

Премьер-министр Польши, члена НАТО, Дональд Туск считает, что этот процесс уже начался.

"Европа в целом действительно способна победить в любой военной, финансовой, экономической конфронтации с Россией — мы просто сильнее. Нам просто нужно было начать верить в это. И сегодня это, кажется, происходит", — сказал он перед саммитом Евросоюза.

Насколько сильно НАТО в Европе

Турция имеет самые крупные вооруженные силы НАТО после США, с 355 200 активных военнослужащих, согласно Military Balance 2025, составленному IISS. За ней следуют Франция (202 200), Германия (179 850), Польша (164 100), Италия (161 850), Великобритания (141 100), Греция (132 000) и Испания (122 200).

Встреча глав стран НАТО при президенте США Джо Байдене Фото: nv.ua

По данным доклада IISS, больше всего личного состава у Турции, которая составляет большую часть сухопутных войск на передовой (260 200 человек), далее следуют Франция (113 800 человек), Италия (94 000 человек), Греция (93 000 человек), Польша (90 600 человек), Великобритания (78 800 человек), Испания (70 200 человек) и Германия (60 650 человек).

Для сравнения, по состоянию на июнь 2024 года на базах в странах НАТО находилось около 80 000 американских военнослужащих. Большая часть американских военнослужащих находится в Германии (35 000), Италии (12 000) и Великобритании (10 000).

Некоторые из крупных стран НАТО также располагают оружием, равным или во много раз превосходящим то, что есть у России.

Например авианосцы. У России есть один устаревший авианосец, у Великобритании есть два современных авианосца, способных запускать истребители-невидимки F-35B. Франция, Италия и Испания имеют авианосцы или десантные корабли, способные запускать истребители, согласно Military Balance.

F-35B ВВС Великобритании Фото: UK Army

Помимо США, ядерные силы имеют Франция и Великобритания, а также развернутые обеими странами подводные лодки с баллистическими ракетами.

Союзники по НАТО, помимо США, располагают примерно 2000 истребителей и штурмовиков, в том числе десятками новых самолетов-невидимок F-35.

Наземные силы включают современные танки, в том числе немецкие Leopard и британские Challengers, подаренные единицы которых сейчас служат в украинской армии. Европейские страны НАТО могут выставить мощные крылатые ракеты, такие как совместные франко-британские SCALP/Storm Shadow, которые также хорошо зарекомендовали себя на украинском поле боя.

Немецкий танк Leopard 2A6 Фото: Bundeswehr-Fotos

По данным Исследовательской службы Конгресса США, у США имеется 31 постоянная база в Европе — военно-морские, воздушные, наземные и командно-штабные объекты, которые будут доступны странам, где они расположены, в случае ухода США.

Что будет дальше с участием США в НАТО

Некоторые надеются, что разговоры о выходе США из НАТО — всего лишь пустая болтовня Трампа, призванная заставить союзников раскошелиться и потратить больше на оборону.

Мир уже сталкивался с подобной ситуацией — во время первой администрации Трампа, когда он, попросил Пентагон рассмотреть варианты вывода американских войск, размещенных в Южной Корее, в качестве защиты от ядерной Северной Кореи.

Это произошло в тот момент, когда Трамп готовился к встречам с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, на которых он надеялся убедить Кима взять на себя обязательство отказаться от своего ядерного арсенала.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына Фото: KCNA

Однако Ким отверг все уговоры отказаться от программы создания ядерного оружия. И США вернулись к "обычному ведению дел" на Корейском полуострове. Двусторонние учения с силами Сеула возобновились, военные корабли США посетили южнокорейские порты, а бомбардировщики ВВС США пролетели над регионом.

То же самое может произойти и в Европе, если Трамп не получит от Путина того, чего хочет, говорят аналитики. НАТО может продолжить свое существование, а недавние угрозы уйти из НАТО — будут очередным заявлением Трампа.

Напомним, ранее министр обороны в администрации Дональда Трампа заявил, что США "готовы" начать войну с Китаем. Пит Хегсет сделал заявление после того, как в Пекине отреагировали на новые жесткие пошлины президента Трампа.