Китайские ученые разгадали загадку, как сделать аккумуляторы дешевле и долговечнее

Исследователи из Университета Цинхуа (Китай) использовали рентгеновскую компьютерную томографию, чтобы раскрыть сложную связь между микроструктурой электрода и процессом смачивания электролитом. Это поможет улучшить движение ионов в аккумуляторах и производить стабильные и высокоплотные батареи в больших масштабах.

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Об этом пишет издание https://interestingengineering.com/energy/electrolyte-wetting-mystery-solved-china

Усовершенствования в процессе смачивания электролитом не помогут улучшить производительность аккумулятора, но также снизят затраты на производство, говорят исследователи.

Смачивание электролитом — это способность электролита батареи распространяться и заполнять поры внутри электрода. Это имеет решающее значение для аккумуляторов, поскольку обеспечивает гораздо более эффективную транспортировку ионов и помогает обеспечить стабильную работу.

Согласно исследованию, проведенному в Университете Цинхуа, сам процесс производства может существенно влиять на поведение смачивания в батареях. Это может происходить по двум причинам. Одна из них — процесс производства, в котором давление каландрирования и количество активного материала уменьшают пористость электрода. Это снижает проницаемость электрода, тем самым снижая эффективность смачивания.

Исследователи также обнаружили, что два других фактора привели к неполному смачиванию электрода. Одним из них было частичное закрытие пор из-за процесса каландрирования и захват несмачивающих фазовых газов внутри электролита.

Данные идеи могут помочь производителям аккумуляторов усовершенствовать свои производственные процессы для улучшения смачивания электролитом. Также ожидается, что это поможет снизить затраты на производство аккумуляторов, что приведет к тому, что лучшие устройства будут доступны по более низкой цене.

С новыми данными, полученными в результате этого исследования, дальнейшая работа в форме новых численных моделей, которые учитывают физику, механизмы и взаимодействия на уровне электрода и электролита, поможет улучшить производительность аккумулятора в будущем.

Ранее мы писали, что дроны получат "вечные" аккумуляторы. Американская фирма Re/cell превращает литий из старых батарей электромобилей Tesla в источник питания для тяжелых дронов и беспилотных летательных аппаратов.