Дроны получат "вечные" аккумуляторы: найден "неиссякаемый" источник энергии для БПЛА

Американская фирма Re/cell превращает литий из старых батарей электромобилей Tesla в источник питания для тяжелых дронов и беспилотных летательных аппаратов.

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Re/cell внедряет инновации в индустрию аккумуляторов для электромобилей, создавая модульные литий-ионные "блоки" из переработанных аккумуляторов Tesla, пишет interestingengineering.com.

Этот подход позволяет избежать попадания использованных батарей на свалки и обеспечивает устойчивый, высокопроизводительный источник питания для другой техники.

"Внутри батарей Telsa находятся миллиарды литий-ионных ячеек, которые можно быстро и экономично перепрофилировать для быстрорастущего рынка вторичных батарей", — сказал Чад Маглак, основатель и президент компании re/cell, которая специализируется на восстановленных аккумуляторных батареях. — "Мы рады объявить о запуске запатентованной архитектуры литий-ионных "блоков", чтобы удовлетворить растущий спрос на легкие электромобили, дроны и системы хранения энергии".

Списанные аккумуляторные ячейки, которые обладают значительной емкостью, утилизируются путем тщательной разборки, строгого тестирования и сортировки. Те, которые соответствуют стандартам производительности, затем перестраиваются в новые аккумуляторные модули для различных применений.

Re/cell представляет стандартизированную конструкцию батареи специально для тяжелых дронов и беспилотных летательных аппаратов. Она будет обслуживать широкий спектр отраслей, включая сельское хозяйство, фотографию, геодезию, доставку грузов, безопасность и проверку электропитания. Эти модульные блоки предлагают невероятную гибкость с емкостью от 12 до 48 А*ч и более.

Но дело не только в емкости: интеллектуальные блоки батарей оснащены множеством функций, включая светодиодный индикатор уровня заряда, определение тока, предупреждение о заряде и расширенную защиту безопасности. Встроенная балансировка ячеек и состояние батареи в реальном времени с использованием связи CAN/SMBus обеспечивают оптимальную производительность.

Компания представила технические характеристики трех различных конфигураций блоков батарей для приложений высокой мощности. Все три работают при напряжении 44,4 В, но различаются по емкости и размеру. Первый, блок 17 А*ч, обеспечивает 755 Вт*ч, весит 3310 г и выдерживает пиковые токи 100 А. Второй, блок 23 А*ч, увеличивает запас энергии до 1020 Вт*ч, весит 4420 г и поддерживает более высокие пиковые токи 140 А. Самый большой, блок 46 А*ч, обеспечивает 2040 Вт*ч, весит 8840 г и может выдерживать впечатляющий пиковый ток 280 А.

Все модели оснащены встроенным охлаждением с поперечным потоком и разъемами AS150U с защитой от искр, а модель 46 А*ч дополнительно включает разъем Molex.

Эти характеристики показывают четкое масштабирование мощности и размера для удовлетворения различных потребностей в использовании высокой мощности.

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