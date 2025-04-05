Дрони отримають "вічні" акумулятори: знайдено "невичерпне" джерело енергії для БПЛА

Американська фірма Re/cell перетворює літій зі старих батарей електромобілів Tesla на джерело живлення для важких дронів і безпілотних літальних апаратів.

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Re/cell впроваджує інновації в індустрію акумуляторів для електромобілів, створюючи модульні літій-іонні "блоки" з перероблених акумуляторів Tesla, пише interestingengineering.com.

Цей підхід дає змогу уникнути потрапляння використаних батарей на звалища і забезпечує стійке, високопродуктивне джерело живлення для іншої техніки.

"Усередині батарей Telsa знаходяться мільярди літій-іонних осередків, які можна швидко та економічно перепрофілювати для швидкозростаючого ринку вторинних батарей", — сказав Чад Маглак, засновник і президент компанії re/cell, яка спеціалізується на відновлених акумуляторних батареях. — "Ми раді оголосити про запуск запатентованої архітектури літій-іонних "блоків", щоб задовольнити зростаючий попит на легкі електромобілі, дрони та системи зберігання енергії".

Списані акумуляторні комірки, які мають значну ємність, утилізуються шляхом ретельного розбирання, суворого тестування і сортування. Ті, які відповідають стандартам продуктивності, потім перебудовуються в нові акумуляторні модулі для різних застосувань.

Re/cell представляє стандартизовану конструкцію батареї спеціально для важких дронів і безпілотних літальних апаратів. Вона буде обслуговувати широкий спектр галузей, включно з сільським господарством, фотографією, геодезією, доставкою вантажів, безпекою та перевіркою електроживлення. Ці модульні блоки пропонують неймовірну гнучкість з ємністю від 12 до 48 А*год і більше.

Але справа не тільки в ємності: інтелектуальні блоки батарей оснащені безліччю функцій, включно зі світлодіодним індикатором рівня заряду, визначенням струму, попередженням про заряд і розширеним захистом безпеки. Вбудоване балансування комірок і стан батареї в реальному часі з використанням зв'язку CAN/SMBus забезпечують оптимальну продуктивність.

Компанія представила технічні характеристики трьох різних конфігурацій блоків батарей для додатків високої потужності. Усі три працюють при напрузі 44,4 В, але розрізняються за ємністю і розміром. Перший, блок 17 А*год, забезпечує 755 Вт*год, важить 3310 г і витримує пікові струми 100 А. Другий, блок 23 А*год, збільшує запас енергії до 1020 Вт*год, важить 4420 г і підтримує більш високі пікові струми 140 А. Найбільший, блок 46 А*год, забезпечує 2040 Вт*год, важить 8840 г і може витримувати вражаючий піковий струм 280 А.

Усі моделі оснащені вбудованим охолодженням із поперечним потоком і роз'ємами AS150U із захистом від іскор, а модель 46 А*год додатково включає роз'єм Molex.

Ці характеристики показують чітке масштабування потужності та розміру для задоволення різних потреб у використанні високої потужності.

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