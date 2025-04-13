Китайські вчені розгадали загадку, як зробити акумулятори дешевшими та довговічнішими

Дослідники з Університету Цінхуа (Китай) використовували рентгенівську комп'ютерну томографію, щоб розкрити складний зв'язок між мікроструктурою електрода і процесом змочування електролітом. Це допоможе поліпшити рух іонів в акумуляторах і виробляти стабільні та високощільні батареї у великих масштабах.

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Про це пише видання https://interestingengineering.com/energy/electrolyte-wetting-mystery-solved-china

Удосконалення в процесі змочування електролітом не допоможуть поліпшити продуктивність акумулятора, але також знизять витрати на виробництво, кажуть дослідники.

Змочування електролітом — це здатність електроліту батареї поширюватися і заповнювати пори всередині електрода. Це має вирішальне значення для акумуляторів, оскільки забезпечує набагато ефективніше транспортування іонів і допомагає забезпечити стабільну роботу.

Згідно з дослідженням, проведеним в Університеті Цинхуа, сам процес виробництва може істотно впливати на поведінку змочування в батареях. Це може відбуватися з двох причин. Одна з них — процес виробництва, в якому тиск каландрування і кількість активного матеріалу зменшують пористість електрода. Це знижує проникність електрода, тим самим знижуючи ефективність змочування.

Дослідники також виявили, що два інші чинники призвели до неповного змочування електрода. Одним із них було часткове закриття пір через процес каландрування і захоплення незмочувальних фазових газів усередині електроліту.

Ці ідеї можуть допомогти виробникам акумуляторів удосконалити свої виробничі процеси для поліпшення змочування електролітом. Також очікується, що це допоможе знизити витрати на виробництво акумуляторів, що призведе до того, що кращі пристрої будуть доступні за нижчою ціною.

З новими даними, отриманими в результаті цього дослідження, подальша робота у формі нових чисельних моделей, які враховують фізику, механізми та взаємодії на рівні електрода й електроліту, допоможе поліпшити продуктивність акумулятора в майбутньому.

Раніше ми писали, що дрони отримають "вічні" акумулятори. Американська фірма Re/cell перетворює літій зі старих батарей електромобілів Tesla на джерело живлення для важких дронів і безпілотних літальних апаратів.