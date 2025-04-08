Местные выборы в Украине: в ЦИК рассказали, при каких условиях их можно провести

Местные выборы могут состояться в Украине 30 октября. Однако это произойдет только с разрешения Верховной рады Украины.

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Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире "Ранок.LIVE".

Он подчеркнул, что режим военного положения прямо запрещает выборы, в том числе и в местные советы. Поэтому народные депутаты должны либо внести изменения в действующие нормативно-правовые акты, либо отменить его.

Также остаются вопросы возможного проведения выборов в условиях ракетных и других обстрелов со стороны Российской Федерации. Также Сергей Дубовик напомнил о прошлых выборах, когда парламентом было принято решение о невозможности проведения выборов на тех или иных территориях.

"В частности, законодательство прямо говорит, что на оккупированных территориях любые виды выборов не проводятся. После этого начинался избирательный процесс, в частности, и местных выборов. Так проходили последние местные выборы. Поэтому слово за политиками, слово за народными депутатами Украины", — добавил заместитель ЦИК.

Напомним, 31 марта Сергей Дубовик отметил, что для проведения выборов после отмены военного положения необходимо изменить законодательство после войны. Он уточнил о необходимости подготовки инфраструктуры и полного переформатирования избирательного процесса и подстройки его под послевоенные реалии. Поэтому провести выборы возможно только через полгода.

Позже, 1 апреля председатель фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия прокомментировал информацию издания The Economist относительно подготовки к президентским выборам. Он отрицает факт совещания в Офисе президента по этому вопросу.