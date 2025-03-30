Зеленский хочет провести выборы президента Украины летом, – The Economist

Президент Владимир Зеленский нацелен провести выборы в начале июля, предполагая, что к тому времени в Украине будет отменено военное положение.

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Об этом пишут журналисты издания The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Как сообщается, на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, на котором поручил своей команде организовать выборы после полного прекращения огня.

По мнению американских союзников, полное перемирие может наступить уже к пасхальному воскресенью 20 апреля, что имело бы определенный символизм.

Подтверждение информации о выборах может поступить в районе 5 мая, крайнего срока для парламентского голосования по продлению военного положения, который истекает 8 мая. И отмена военного положения является необходимым условием для начала избирательного процесса.

Источники издания расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен провести выборы летом. Для проведения агитации закон требует не менее 60 дней, поэтому самая ранняя возможность — начало июля.

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В то же время некоторые источники утверждают, что кампания продлиться три месяца. Именно столько времени потребуется избирательным органам для восстановления списков избирателей в разгар войны.

Источники считают, что выборами в июле Зеленский попытается застать своих соперников врасплох, надеясь, что это позволит ему баллотироваться без особого сопротивления.

Однако в оппозиции указали на массу препятствий для голосования, среди которых низкая вероятность достижения работоспособного прекращения огня к 8 мая. Также будет невероятно сложно найти способ для миллионов избирателей, находящихся за рубежом, в окопах или в регионах, оккупированных Россией, проголосовать.

Одним из решений было бы использование для голосования приложения для смартфонов "Дія", однако такой вариант потребует изменений в конституции. И найти для этого две трети голосов в парламенте было бы сложно, учитывая, что оппозиционные партии настроены против выборов, пока в Украине действует пропаганда и цензура военного времени.

Напомним, в конце сентября 2024 года The Economist писал, что Владимир Зеленский, на фоне снижения его рейтингов, рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году.

При этом на парламентских выборах команда президента Украины Владимира Зеленского точно не будет использовать бренд "Слуга народа", так как он стал откровенно токсичным.

Также Фокус писал, что администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться прекращения огня в Украине до 30 апреля текущего года. Дата совпадает с завершением первых 100 дней его пребывания на посту.