"Укрепить власть": Зеленский хочет провести президентские выборы в 2025 году, – The Economist

По мнению издания, вокруг возможных соперников Владимира Зеленского на будущих выборах ведутся активные обсуждения. Одним из потенциальных кандидатов называют Валерия Залужного.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году на фоне снижения его рейтингов. Об этом пишет The Economist, не указывая конкретные источники.

Издание обратилось за комментарием к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко как к политику-ветерану. Та отметила, что политический процесс в Украине уже запущен.

"Несмотря на то, что в прошлом году все крупные политические партии договорились отложить выборы до окончания войны, г-н Зеленский, как говорят, рассматривает возможность назначения президентских выборов в следующем году, чтобы укрепить свою власть", — пишет издание.

The Economist приводит данные американского Национального демократического института, согласно которым уровень доверия украинцев к Зеленскому снизился с 80% в мае 2023 года до 45% в 2024 году.

Как отмечает издание, вокруг возможных соперников Владимира Зеленского на будущих выборах ведутся активные споры. Одним из потенциальных кандидатов называют Валерия Залужного, который был снят с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины в феврале. Опросы показывают, что многим украинцам импонирует идея видеть на посту президента бывшего военного.

Журналист Юлия Мостовая подчеркивает, что украинское общество ожидает появления новых политических лидеров, что добавляет интриги в политический процесс: "Страна беременна ожиданиями новых политических лидеров".

Издание напоминает, что в июле Зеленский уже заявлял, что если война с Россией затянется, Украине придется искать способ провести выборы, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

Напомним, 21 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что выборы в Украине проведут только после того, как официально закончится война с Россией.

Ранее, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не отменял выборы в стране. Военное положение обусловило перенос голосования.