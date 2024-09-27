"Зміцнити владу": Зеленський хоче провести президентські вибори у 2025 році, — The Economist

На думку видання, навколо можливих суперників Володимира Зеленського на майбутніх виборах ведуться активні обговорення. Одним із потенційних кандидатів називають Валерія Залужного.

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Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році на тлі зниження його рейтингів. Про це пише The Economist, не вказуючи конкретних джерел.

Видання звернулося по коментар до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко як до політика-ветерана. Та зазначила, що політичний процес в Україні вже запущено.

"Попри те, що торік усі великі політичні партії домовилися відкласти вибори до закінчення війни, пан Зеленський, як кажуть, розглядає можливість призначення президентських виборів наступного року, щоб зміцнити свою владу", — пише видання.

The Economist наводить дані американського Національного демократичного інституту, згідно з якими рівень довіри українців до Зеленського знизився з 80% у травні 2023 року до 45% у 2024 році.

Як зазначає видання, навколо можливих суперників Володимира Зеленського на майбутніх виборах точаться активні суперечки. Одним із потенційних кандидатів називають Валерія Залужного, якого було знято з посади головнокомандувача Збройних сил України в лютому. Опитування показують, що багатьом українцям імпонує ідея бачити на посаді президента колишнього військового.

Журналіст Юлія Мостова підкреслює, що українське суспільство очікує на появу нових політичних лідерів, що додає інтриги в політичний процес: "Країна вагітна очікуваннями нових політичних лідерів".

Видання нагадує, що в липні Зеленський уже заявляв, що якщо війна з Росією затягнеться, Україні доведеться шукати спосіб провести вибори, попри бойові дії, що тривають.

Нагадаємо, 21 травня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вибори в Україні проведуть тільки після того, як офіційно закінчиться війна з Росією.

Раніше, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що не скасовував виборів у країні. Воєнний стан зумовив перенесення голосування.