Втрати ЗСУ, завершення конфлікту та вибори: головні заяви з інтерв'ю Зеленського для Fox News

Президент України вважає, що світ не готовий до поразки Володимира Путіна та остерігається змін у Росії. Однак президент РФ перетнув усі "червоні лінії" і хоче знищити НАТО. Окремо Володимир Зеленський прокоментував втрати ЗСУ на фронті та зазначив, що на одного полеглого українського військовослужбовця припадає п'ять ліквідованих росіян.

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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Розмова з журналістом Бретом Баєром відбулася менш як за 2,5 км від лінії фронту у Харківській області. Віддалені артилерійські постріли та вибухи лунали під час інтерв’ю та протягом усього ранку, коли команда Fox News готувалася до нього, повідомляє американський телеканал. Фокус зібрав головні заяви та тези українського президента.

Інтерв'ю Зеленського — Байден і Трамп

Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена та лідера республіканців Дональда Трампа відвідати Україну та на власні очі побачити "трагедію".

"Я радий вітати тут будь-кого з кандидатів в президенти, будь-кого, хто є лідером думок. Хочу, щоб вони побачили, що означає війна, хто почав цю війну. Не обов'язково їхати зі мною на фронт. Достатньо поспілкуватися з людьми", — сказав Зеленський.

Президент України раніше вже пропонував Трампу особисто приїхати до України. В інтерв'ю Fox News Зеленський додав: "Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати прямо на передову".

"Що б ви йому сказали?" — поцікавився Баєр.

"Думаю, (якщо він тут буде — ред.) його очі б йому все сказали", — відповів Зеленський.

Крім того, президент України прокоментував заяву Трампа про те, що той здатний закінчити війну за 24 години. Зеленський сказав, що "не може зрозуміти", як він цього досягне.

"Він (Трамп, — ред.) побачить, що відбувається, і після цього, думаю, він змінить свою думку. Ми всі зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні: є тільки один ворог, і це позиція Путіна", – пояснив Зеленський.

Інтерв'ю Зеленського — фінансова допомога США і виробництво зброї

Американський журналіст поцікавився у Зеленського, яке послання він адресував би Конгресу США, який впродовж декількох місяців не затверджує новий пакет допомоги для України.

"Моє послання полягає в тому, що якщо вони хочуть бути дуже прагматичними, то ціна, яку ми просимо зараз підтримати, – менша, ніж вона буде в майбутньому… Вони заплатять набагато більше, набагато більше. Ми просто хочемо жити, вижити. У нас немає альтернативи", — сказав Зеленський.

Без західної допомоги Україна не зможе не тільки підтримувати свою оборону, а й зміцнити економіку, аби нарощувати виробництво власної зброї, наголосив глава держави. Зокрема, Києву потрібна потужна зброя, зброя великої дальності, ракети великої дальності та артилерія.

"Мова не про типи, а про виробництво… Нарощувати його — кожен день", – додав Зеленський.

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Вп'ятеро більші: Зеленський порівняв втрати росіян та ЗСУ на фронті (відео)

Інтерв'ю Зеленського — Володимир Путін і закінчення війни

Війна в Україні, на думку президента, закінчиться тоді, коли світ усвідомить, рівень глобальної загрози, яку несе Володимир Путін.

"Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна особа, яка становить загрозу всьому світові. Він хоче знищити НАТО, це його мета. Війна завершиться тоді, коли світ зрозуміє, якою загрозою є Путін", — наголосив Зеленський.

За його словами, світ насправді не готовий до того, що Путін зможе втратити свою владу і боїться змін у Російській Федерації. Проте США, європейські країни та глобальний Південь "можуть вибирати".

Втім, президент України припускає, що росіяни можуть усунути Путіна від влади, однак це займе час. За його словами, це може спрацювати, якщо зі зростанням втрат люди почнуть йти проти війни в Україні.

Інтерв'ю Зеленського — втрати ЗСУ

На запитання про втрати ЗСУ Володимир Зеленський не назвав конкретної цифри, але заявив, що українські втрати менші за російські.

"Ми знаємо, що десятки тисяч людей було вбито. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, що співвідношення становить один до п'яти. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Це приблизна статистика", — сказав президент.

Інтерв'ю Зеленського — звільнення Залужного

Відставку головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного Володимир Зеленський пояснив необхідністю "перезавантаження".

"Це нам дуже було потрібно. Не йдеться про якесь перезавантаження напрямку наших дій. Ми просто говоримо, що деякі речі не змінилися за останній час. Ми мали бути більш швидкими. Це означає відмовитися від усієї бюрократії, яка у нас є. В іншому разі в нас не буде жодних шансів. Щоб бути розумнішими, технологічнішими і, звісно, швидшими", — вважає президент.

"Час — це гроші, — зауважив Зеленський. — Проте в нашому випадку це не гроші, а людські життя".

Баєр поцікавився у Зеленського присвоєнням звання "Герой України" для Залужного та чи означає це, що генерал і надалі підтримуватиме політику президента чи, можливо, він піде в опозицію. На що Зеленський відповів, що це буде вибір самого Залужного.

Інтерв'ю Зеленського — проведення виборів

Президент заявив, що не скасовував виборів в країні. Воєнний стан зумовив перенесення голосування.

"Ніхто не скасовував вибори. Закон говорить, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це не якийсь закон, ухвалений при мені. Він був з самого початку", — сказав Зеленський.

Ба більше, чинний президент переконаний у своїй перемозі на президентських виборах.

"Зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі. Я б виграв вибори, якби вони відбулись", – сказав Володимир Зеленський.

Інтерв'ю Зеленського — деокупація територій і домовленості

Деокупувати українські території у кордонах 1991 року лише військовим шляхом важко. Так вважає президент Зеленський. За його словами, це займе дуже багато часу та загрожує втратою багатьох життів.

"Розумніше домогтися деокупації дипломатичним шляхом. Але для цього потрібно тиснути на полі бою, щоб мати сильні позиції. Путін боїться лише сили. Його позиції слабнуть, коли зростають їхні втрати. Нам потрібно показати росіянам, як багато вони втрачають, донести до них цю інформацію", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що вірить лише у юридичні домовленості і двосторонні безпекові угоди, які передбачають санкції та зброю.

"Вірю у те, що стати членом НАТО важливо для України заради її виживання. Але, чесно кажучи, вірю найбільше в те, що лише українські Збройні Сили здатні нас захистити", — резюмував президент України.

Інтерв'ю Зеленського — замахи на Зеленського

Очільник держави під час інтерв'ю також прокоментував замахи на себе. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення росіяни п'ять разів намагалися його ліквідувати. Після п'ятьої спроби Зеленський заявив, що це "йому зараз нецікаво".

Зазначимо, що 23 лютого президент Володимир Зеленський оприлюднив кадри тренувань українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16, які тривають у Данії.