"У нас немає іншого шансу": Зеленський розповів, чому звільнив Залужного (відео)

За словами очільника держави, українська армія має позбутися бюрократії. Генерал Валерій Залужний отримав звання Героя України, оскільки Зеленський вдячний йому за захист нації та країни.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнив генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ не через зміну курсу дій, а через "речі, які довго не змінювалися". Про це він повідомив в інтерв'ю американському журналісту Брету Баєру, яке транслював телеканал FOX News.

"Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими", — сказав Володимир Зеленський.

З його слів, час — це гроші, проте в нашому випадку це не гроші, а людські життя.

Крім цього, Брет Баєр запитав у Зеленського про нагороду Героя України, яку вручили Залужному після відставки, та чи він підтримуватиме політику президента, чи піде в опозиції. На що Зеленський зазначив, що це вибір генерала.

"Він захищав нашу націю та нашу країну. Я надав йому звання Героя України, тому що я дуже вдячний йому за це", — додав він.

Зеленський звільнив Залужного: що відомо

8 лютого президент України Зеленський підписав указ про звільнення генерала Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначили Олександра Сирського.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що Залужного звільнили через те, що виникла необхідність діяти по-новому. З його слів, попередня тактика призвела до того, що минулого року були не повністю забезпечені належні результати, тоді як громадські настрої стали "негативними".

Нагадаємо, 9 лютого Володимир Зеленський надав генералу Валерію Залужного звання Героя України. Зокрема, його нагородили "за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".