Звільнення Залужного і призначення Сирського: президент підписав укази (скріншот)

На сайті президента опублікували офіційні укази Зеленського щодо заміни головнокомандувача ЗСУ.

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Ввечері 8 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерала Валерія Залужного та призначення генерал-полковника Олександра Сирського на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Про це йдеться на сайті президента.

В указі президента №59/2024 йдеться про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Тоді як указом №60/2024 Зеленський призначає на його місце Сирського.

Відставка Валерія Залужного

29 січня у ЗМІ з'явилися перші повідомлення про можливе звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. 5 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що хоче змінити командувача.

8 лютого Володимир Зеленський зустрівся з Валерієм Залужним, подякував йому за дворічну роботу. Під час зустрічі розглянули питання щодо оновлення керівництва ЗСУ. Президент запропонував генералу залишитися у команді.

Призначення Олександра Сирського

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський заявив про призначення генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ. Він наголосив, що чекає на розробку детального плану дій ЗСУ на 2024 рік.

Нагадаємо, радник голови офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Валерія Залужного зняли з посади через необхідність діяти по новому. Оскільки попередня тактика призвела до того, що минулого року "не повністю забезпечили належні результати".