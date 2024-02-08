Указ про відставку генерала Залужного буде оприлюднено ввечері 8 лютого, — ЗМІ

За інформацією журналістів, головнокомандувач Валерій Залужний уже повідомив про свою відставку оточенню і розмістив пост про зустріч з президентом Зеленським.

Related video

В Офісі президента України Володимир Зеленського 8 лютого ввечері буде оприлюднено указ про відставку головнокомандуючого ЗСУ генерала Валерія Залужного. Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

На момент написання новини має розпочатися зустріч із журналістами, опісля, за інформацією "УП", указ буде підписано.

За словами інсайдерів "УП", генерал уже повідомив про свою відставку оточенню і розмістив повідомлення про зустріч з президентом. У ньому не йдеться безпосередньо про відставку, але з тексту зрозуміло, що командування ЗСУ буде змінено.

Фото: Telegram

"Щойно ми зустрілись з верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова", — підкреслив Залужний.

І додав, що на зустрічі було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Так само президент Зеленський опублікував у соцмережі повідомлення, в якому зазначив, що він запропонував генералу Залужному залишитися у команді.

Фото: Telegram

Важливо

"Потрібні нові підходи": головком ЗСУ Валерій Залужний відправлений у відставку, — Умєров

Трохи раніше, 8 лютого, президент Володимир Зеленський опублікував спільне фото з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним і подякував йому за роботу. Зі свого боку, Валерій Залужний подякував команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України.