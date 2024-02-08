"Потрібні нові підходи": головком ЗСУ Валерій Залужний відправлений у відставку, — Умєров

Як зазначив міністр оборони, 2024 рік принесе зміни, тому командуванню потрібні нові підходи та стратегії.

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Міністр оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив звільнення з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це 8 лютого Умєров повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань — керувати Збройними Силами України під час Великої Війни з Росією", — зазначив Умєров.

Міністр оборони наголосив, що війна змінюється і потребує змін.

"Бойові дії 2022, 2023 і 2024 — це три різні реальності. 2024 рік принесе нові зміни, до яких ми маємо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії", — пояснив Умєров.

Міністр подякував головкому Залужному за його роботу в ЗСУ.

"Сьогодні було прийнято рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення і перемоги", — написав Умєров.

Звільнення Залужного

Трохи раніше, 8 лютого, президент Володимир Зеленський опублікував спільне фото з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним і подякував йому за роботу. Зі свого боку, Валерій Залужний подякував команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України.

Раніше, 29 січня, у мережі поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нібито зняли з посади. Стверджувалося, що президент України Володимир Зеленський уже нібито підписав відповідний указ.