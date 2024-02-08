Запропонував залишитися в команді: Зеленський зустрівся із Залужним (фото)

За словами президента, він обговорив із головнокомандувачем, хто може бути в оновленому керівництві ЗСУ. Офіційно про відставку генерала не повідомляли.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генералом Валерієм Залужним, головнокомандувачем Збройних сил України. Про це 8 лютого повідомили в офіційному Telegram-каналі глави держави.

Під час зустрічі Зеленський висловив подяку за дворічну роботу із захисту країни та обговорив необхідність оновлення Збройних сил. Також було розглянуто питання про склад оновленого керівництва ЗСУ. Президент висловив пропозицію генералу Залужному залишитися в команді й висловив упевненість у перемозі.

"Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення — саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді. Обов'язково переможемо! Слава Україні!" — заявив президент Зеленський.

Зазначимо, що це сталося на тлі чуток про відставку генерала. Офіційно про це не повідомляли.

Зі свого боку, Валерій Залужний подякував команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України.

"Щойно ми зустрілися з Верховним Головнокомандувачем. Важлива і серйозна розмова. Ухвалено рішення про необхідність зміни підходів і стратегії", — повідомив Залужний.

Чутки про звільнення Залужного

29 січня в мережі поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нібито зняли з посади. Стверджувалося, що президент України Володимир Зеленський уже нібито підписав відповідний указ.

Наступного дня, 30 січня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував спільну фотографію з начальником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою.

Також 30 січня британське видання Financial Times із посиланням на неназвані джерела стверджувало, що Зеленський готується до серйозної перестановки у вищому військовому командуванні.