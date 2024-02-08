Указ об отставке генерала Залужного будет обнародован вечером 8 февраля, — СМИ

По информации журналистов, главнокомандующий Валерий Залужный уже сообщил о своей отставке окружению и разместил пост о встрече с президентом Зеленским.

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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского 8 февраля вечером будет опубликован указ об отставке главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

На момент написания новости должна начаться встреча с журналистами, после, по информации "УП", указ будет подписан.

По словам инсайдеров "УП", генерал уже сообщил о своей отставке окружению и разместил сообщение о встрече с президентом. В нем не говорится непосредственно об отставке, но из текста понятно, что командование ВСУ будет изменено.

Фото: Telegram

"Только что мы встретились с верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор", — подчеркнул Залужный.

И добавил, что на встрече было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Так же президент Зеленский опубликовал в соцсети сообщение, в котором отметил, что он предложил генералу Залужному остаться в команде.

Фото: Telegram

Важно

"Нужны новые подходы": главком ВСУ Валерий Залужный отправлен в отставку, — Умеров

Чуть ранее, 8 февраля, президент Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным и поблагодарил его за работу. Со своей стороны, Валерий Залужный поблагодарил команду Генерального штаба, Министерства обороны, президента Украины.