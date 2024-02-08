Увольнение Залужного и назначение Сырского: президент подписал указы (скриншот)

На сайте президента опубликовали официальные указы Зеленского по замене главнокомандующего ВСУ.

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Вечером 8 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерала Валерия Залужного и назначении генерал-полковника Александра Сырского на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом говорится на сайте президента.

В указе президента №59/2024 говорится об увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Тогда как указом №60/2024 Зеленский назначает на его место Сырского.

Отставка Валерия Залужного

29 января в СМИ появились первые сообщения о возможном увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что хочет сменить командующего.

8 февраля Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным, поблагодарил его за двухлетнюю работу. Во время встречи рассмотрели вопрос об обновлении руководства ВСУ. Президент предложил генералу остаться в команде.

Назначение Александра Сырского

Во время вечернего обращения президент Владимир Зеленский заявил о назначении генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим ВСУ. Он отметил, что ждет разработки детального плана действий ВСУ на 2024 год.

Напомним, советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Валерия Залужного сняли с должности из-за необходимости действовать по новому. Поскольку предыдущая тактика привела к тому, что в прошлом году "не полностью обеспечили надлежащие результаты".