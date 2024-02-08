Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский, — Зеленский (видео)

В новом обращении президент поблагодарил Залужного за два года защиты и добавил, что сегодня у него состоялся с ним серьезный и откровенный разговор.

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Генерал-полковник Александр Сырский стал новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Кроме него, новые должности получит еще ряд военных. Об изменениях в командовании рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что уволил с должности генерала Валерия Залужного. Новый командующий — Александр Сырский.

"Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт — на службе государству".

Президент поблагодарил генерала Залужного за два года, которые тот отдал защите Украины. Во время разговора чиновники обсудили, что армии нужны "срочные изменения". Экс-командующий и в дальнейшем будет оставаться в "команде Украинского государства", — говорится в обращении.

Также глава государства назвал имена трех генералов — Андрея Гнатова, Михаила Драпатого, Игоря Скибюкам, и двух полковников — Павла Палису и Вадима Сухаревского, с которыми обсудил вопрос о работе в ВСУ. Отдельно вспомнил о генералах Мойсюке и Забродском — планирует использовать их опыт "на службе в государстве".

"2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины", — резюмировал Зеленский.

В своем выступлении президент описал видение изменений в Силах обороны:

создание плана действий на 2024 год;

перераспределение западного оружия между бригадами первой линии;

налаживание логистики в целом (снабжение дронов в частности);

сокращение штабных работников;

налаживание системы ротации и подготовки военных;

назначение командования нового подразделения ВСУ – Сил беспилотных систем.

Александр Сырский — 58-летний украинский генерал-полковник, на предыдущей должности, до 8 февраля — командующий Сухопутными войсками и ОСУВ "Хортица". Генерал участвовал в защите Киева в первые месяцы российского вторжения и в наступательной операции на Харьковщине осенью 2022 года.

Увольнение Залужного — детали

Отметим, первые сообщения о возможном увольнении Валерия Залужного с должности командующего ВСУ появилось в СМИ 29 января. Тогда анонимные источники журналистов получили информацию, что президент Зеленский якобы предложил генералу написать заявление. Однако после этого перестановок в командовании не произошло. Тнем временем Залужный опубликовал колонну на портале CNN, в которой объяснил, что нужно делать украинским войскам, чтобы добиваться успеха на фронте.

5 февраля президент подтвердил, что намерен отстранить генерала от должности — об этом он заявил в интервью западным журналистам. Политик объяснил, зачем это делает: "нужна перезагрузка" — прозвучало во время разговора с медийщиками.

8 февраля перестановки в командовании ВСУ прокомментировал министр обороны Рустем Умеров. Чиновник согласился, что "нужны новые подходы". Указ президента о назначении Сырского командующим появится на портале президента позже, сообщили СМИ.