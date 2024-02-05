"Необходима перезагрузка": Зеленский подтвердил, что размышляет об увольнении Залужного

Президент заявил, что намерен провести замену ряда руководителей, и не только в армии, а всей управленческой группы страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу издания Rai1.

Президент ответил, что размышляет о смене руководителей в государстве, но касается ли это это конкретно Залужного — не уточнил.

"Безусловно, необходима перезагрузка, новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных лидеров, а не только в одном секторе, например, военном. Поэтому я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направлений руководства страной", — заявил Зеленский.

По его словам, замена "одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь".

"Вопрос замены Залужного — это вопрос людей, которые будут управлять страной. Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны. Я размышляю над этой заменой, это — правда", — сказал президент.

Напомним, что издание Washington Post сообщило, что Киев предупредил Белый дом о намерении уволить Залужного. По мнению издания, отставка генерала может повлиять на моральное состояние войск и пошатнуть доверие западных доноров. Соединенные Штаты заявили, что не будут вмешиваться в решение украинских властей об увольнении с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Издание The Times писало, что Зеленский предлагал генералу другую должность, но тот отказался.