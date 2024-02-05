"Необхідне перезавантаження": Зеленський підтвердив, що розмірковує про звільнення Залужного

Президент заявив, що має намір провести заміну низки керівників, і не лише в армії, а всієї управлінської групи країни.

Related video

Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що розмірковує про заміну головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це він сказав в інтерв'ю італійському телеканалу видання Rai1.

Президент відповів, що розмірковує про зміну керівників у державі, але чи це стосується це конкретно Залужного – не уточнив.

"Безумовно, необхідне перезавантаження, новий початок. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних лідерів, а не лише в одному секторі, наприклад, військовому. Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямків керівництва країною", – заявив Зеленський.

За його словами, заміна "однієї людини не означає, що зараз можна вирушати в дорогу".

"Питання заміни Залужного – це питання людей, які керуватимуть країною. Це питання стосується всієї управлінської групи, яка веде машину країни. Я міркую над цією заміною, це — правда", — сказав президент.

Нагадаємо, що видання Washington Post повідомило, що Київ попередив Білий дім про намір звільнити Залужного. На думку видання, відставка генерала може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру західних донорів. Сполучені Штати заявили, що не втручатимуться в рішення української влади щодо звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Видання The Times писало, що Зеленський пропонував генералу іншу посаду, але той відмовився.