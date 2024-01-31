"Я пакую речі": Зеленський звільнив Залужного, але партнери виступили проти, — The Times

За даними ЗМІ, президент пропонував генералу іншу посаду, але той відмовився. Валерій Залужний вже встиг розповісти про своє звільнення підлеглим, коли рішення було скасоване.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному про його звільнення, але скасував своє рішення через тиск з боку вищого військового командування та міжнародних партнерів. Про це йдеться у матеріалі The Times від 31 січня.

Неназвані вищі офіцери розповіли, що Зеленський викликав генерала на очну зустріч. Там він заявив, що оцінки ситуації на фронті виявились радше позитивними, ніж реалістичними. Залужному запропонували піти у відставку, але він відмовився. Тоді президент повідомив воєначальнику, що підпише указ про його звільнення.

Зі слів одного з офіцерів, це була перша зустріч Зеленського та Залужного без радників за останні півтора року. Після неї головнокомандувач ЗСУ повернувся в кабінет та розповів заступникам, що його звільнено.

"Я пакую речі", — сказав Залужний неназваному офіцеру.

За даними ЗМІ, генералу запропонували посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони, але він відмовився. Згодом інформацію про звільнення почали публікувати у ЗМІ, що спричинило бурхливу реакцію у соцмережах. Окрім того, за даними джерел, свою стурбованість виразили старше командування та міжнародні партнери (включно зі США і Великою Британією).

З’явились чутки, що замінити Залужного пропонували начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову та командувачу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Сирському. У матеріалі йдеться, що вони обидва відхилили пропозицію.

Журналісти зазначили, що тепер командування Залужного боїться нової спроби звільнення головнокомандувача. Неназваний офіцер зазначив, що Буданов не зміг би керувати українською армією.

"Він добре вміє проводити невеликі спецоперації, сміливі рейди. У нього немає досвіду командування великими формуваннями, і в тих випадках, коли він керував більшою атакою, результати були поганими", — сказав він.

Також джерело поставило під сумнів і кандидатуру Сирського. З його слів, генерал має великий польовий досвід, але багато офіцерів вважають його недостатньо незалежним.

"Зеленський повинен розуміти, що військові довіряють Залужному, і якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, то йому теж потрібно навчитися довіряти Залужному", — підкреслив неназваний довірений представник головнокомандувача.

У ЗМІ додали, що російські пропагандисти "були в захваті" від розколу між двома "найважливішими фігурами України".

Нагадаємо, після поширення чуток про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного дав коментар прессекретар президента України Сергій Никифоров. Він заявив, що Володимир Зеленський не ухвалював рішення про відставку генерала.

У Financial Times інформували, що звільнення Залужного викличе "бурю" серед військових та цивільних українців, адже генерал "користується величезною підтримкою".