"Бардак на хуторі": росіянам вигідний будь-який розвиток ситуації з відставкою Залужного, — ISW

За даними експертів, наразі немає незалежних підтверджень звільнення або відставки Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

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Російські пропагандисти почали використовувати інформацію про нібито відставку Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного у своїх антиукраїнських кампаніях. Про це повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW.

Одразу після появи першої інформації про це з коментарем виступила пропагандистка Маргарита Симоньян.

"Зняли Залужного чи не зняли, Буданов замість нього прийде чи Муданов — бардак на хуторі для нас корисний", — написала вона.

Пост Симоньян

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що наразі не може незалежно підтвердити чутки, що поширюються, про звільнення або відставку генерала Валерія Залужного. У межах свого звіту зазначається, що українське Міністерство оборони вже спростувало ці чутки, заявивши, що "ні, це неправда". Однак на момент написання звіту додаткова інформація про поточну ситуацію від української влади не була надана.

Пост Міноборони

Нагадаємо, 12 грудня повідомлялося, що міністр оборони Рустем Умєров уже реагував на минулі чутки про звільнення Валерія Залужного. За його словами, на той момент питання відставки не обговорювалося і вони з Головнокомандувачем навіть жартували з цього приводу.

20 грудня в мережі з'явилися дані соцопитування, яке показало, що українці були проти того, щоб Валерій Залужний йшов у відставку. Йому довіряли 96% опитаних громадян.