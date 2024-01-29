Реакція ОП, ІПСО від РФ і кандидати на заміну: що відомо про чутки про відставку Залужного

За даними прессекретаря президента Сергія Никифорова, інформація про кадрові перестановки не відповідає дійсності. А ось сам глава держави у вечірньому зверненні до народу ніяк не прокоментував чутки.

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29 грудня з'явилися чутки про те, що Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного могли звільнити. Офіційних даних із цього приводу все ще немає. Фокус зібрав усе, що відомо з цього приводу.

Джерела видання "Цензор.НЕТ" у коментарі журналістам заявили, що президент України Володимир Зеленський уже підписав указ про звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і наразі нібито тривають консультації з іноземними колегами.

Документ не був опублікований офіційно і, можливо, його поки що немає, про що заявили джерела видання "Українська правда" в РНБО, Міністерстві оборони, Офісі президента і Службі безпеки України. За їхніми даними, указу про відставку Валерія Залужного немає, але питання дійсно розглядається.

"Його (Залужного — ред.) викликали і запропонували іншу посаду. Можливо послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає", — каже один зі співрозмовників у РНБО.

Залужного знято з посади: чутки в мережі

Висловилися з приводу звільнення Головнокомандувача ЗСУ і кілька інших джерел. Наприклад, як писав колишній народний депутат Борислав Береза, він нібито отримав підтвердження цієї інформації від анонімних джерел в Офісі президента.

Подробиці про ймовірне звільнення Валерія Залужного Фото: Скриншот

Офіційно це підтверджено не було.

А ось журналіст Роман Цимбалюк одразу написав ім'я кандидата, який нібито міг зайняти місце Валерія Залужного. Мова про начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

"Президент України призначав замість Валерія Залужного — Кирила Буданова", — йдеться в повідомленні.

Через деякий час публікацію було видалено зі сторінки журналіста.

Подробиці про ймовірне звільнення Валерія Залужного Фото: Скриншот Подробиці про ймовірне звільнення Валерія Залужного Фото: Скриншот

Цю інформацію також ніким не було підтверджено, а представники розвідки жодним чином не коментували чутки, що з'явилися.

Залужного знято з посади: джерела Фокуса

Співробітники правоохоронних органів у коментарі виданню Фокус не підтвердили інформацію про звільнення Валерія Залужного, але й спростовувати не стали.

Залужного знято з посади: фейки від РФ

Через деякий час після появи чуток про відставку Валерія Залужного в мережі опублікували неправдиве звернення Володимира Зеленського. У фейковому Telegram-каналі українського президента заявляють, що він змушений ухвалити важливе кадрове рішення і замінити Головнокомандувача ЗСУ.

"Валерій Залужний пройшов ці більш ніж 613 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Генштаб потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством загалом. Наразі очолити Геннштаб має Олександр Сирський. Збройні сили України добре знають цю людину, і пан Сирський не потребує додаткових представлень", — йдеться у фейковому зверненні до народу.

Використане пропагандистами відео справді є справжнім, проте було опубліковане главою держави ще 3 вересня 2023 року. У ньому йшлося про кадрові перестановки, але тоді звільнили колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.

Залужного знято з посади: вечірнє звернення Зеленського

У традиційному зверненні до народу від 29 січня український президент ніяк не відреагував на чутки про звільнення Валерія Залужного. Замість цього він поділився, що на селекторі обговорили ситуацію з дронами і на фронті, а також він заслухав доповідь розвідки.

Було порушено й інші теми, які стосуються євроінтеграції, а також співпраці з міжнародними партнерами. Про кадрові рішення — жодного слова.

Залужного знято з посади: офіційні реакції

У Telegram-каналі Міністерства оборони після появи в мережі чуток щодо відставки Головнокомандувача звернулися до представників засобів масової інформації.

"Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда", — ідеться в повідомленні.

Чи пов'язане повідомлення з чутками — невідомо.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі виданню "Українська правда" також міг заявити, що заяви про кадрові перестановки не відповідають дійсності.

Журналісти запитали про представника Офісу президента про це, на що він відповів: "Точно ні".

Народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі "Еспресо.TV" заявив, що коментарі влади щодо того, що Валерія Залужного може бути відправлено у відставку — гра з народом.

Як приклад він навів реакцію на чутки від Міністерства оборони, яка є незрозумілою і може бути своєрідним сигналом.

"Якби вони на 100% відповіли, що ніхто Залужного не знімав з посади, у це можна було б повірити. Вони вже граються з народом, це така собі історія, не дуже хороший цей меседж", — заявив Роман Костенко.

Окремо нардеп додав, що Валерій Залужний перебуває на своєму місці і має продовжити працювати на посаді Головнокомандувача ЗСУ. Офіційної інформації з цього приводу все ще немає, тому він закликав дочекатися указу.

"Ми з вами неодноразово чули, що президент хоче це зробити і які кандидатури вже розглядалися. Також дискредитація останнім часом була організована. Думаю, ми дізнаємося про це за годину, а можливо раніше", — підсумував Роман Костенко.

Сам Валерій Залужний ніяк не реагував на повідомлення про своє звільнення. Залишається дочекатися офіційного підтвердження або спростування.

Нагадаємо, 12 грудня повідомлялося, що міністр оборони Рустем Умєров уже реагував на минулі чутки про звільнення Валерія Залужного. За його словами, на той момент питання відставки не обговорювалося і вони з Головнокомандувачем навіть жартували з цього приводу.

20 грудня в мережі з'явилися дані соцопитування, яке показало, що українці були проти того, щоб Валерій Залужний йшов у відставку. Йому довіряли 96% опитаних громадян.