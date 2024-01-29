Ні словами про Залужного: Зеленський підбив підсумки дня (відео)

29 грудня у мережі опублікували чутки про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, однак під час вечірнього звернення Зеленський не зробив щодо цього жодних заяв.

Related video

Володимир Зеленський опублікував вечірнє відеозвернення, у якому розповів підсумки дня. Варто зазначити, що президент не зробив жодної заяви відносно поширених чуток про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідне звернення Зеленського опубліковане у Telegram-каналі.

За словами президента, зранку він провів селектор на якому заслуховували доповіді з усіх напрямків роботи, зокрема, щодо ситуації на фронті. Окрім того, обговорили поточні питання з українською розвідкою.

Також президент України провів стратегічну нараду із прем’єром Денисом Шмигалем. На ній обговорили роботу з сусідами у Євросоюзі у першому півріччі. Серед іншого, було обговорено заплановані деталі міжурядової співпраці із Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією.

Важливо

Замість Залужного — Сирський: в мережі поширили фейкове звернення Зеленського (відео)

Окрім того, у понеділок 29 січня Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Греції двосторонню співпрацю країн, а також співпрацю на рівні всієї Європи. Президент наголосив, що обговорив підготовку до саміту Україна-Балкани та запросив Грецію приєднатися до організації Глобального саміту миру.

Нагадаємо, 29 січня з’явилися чутки про можливе звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Як писало видання "Українська правда" посилаючись на свої джерела у РНБО, Міноборони, Офісі президента та СБУ, Залужному начебто запропонували іншу посаду, зокрема у посольстві.

Також інформацію про можливе звільнення Валерія Залужного, посилаючись на власне джерело близьке до військово-політичного керівництва країни, повідомляло видання "Інтерфакс-Україна".

Втім невдовзі прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив у коментарі "УП", що Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Окрім того, у мережі поширили фейкове відео, у якому Володимир Зеленський нібито говорить про кадрові перестановки, а у самому дописі була зазначена неправдива інформація, що президент звільнив Валерія Залужного.