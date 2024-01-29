Звільнення Залужного: у Зеленського зробили офіційну заяву, — "УП"

За інформацією журналістів, президент не звільнив Валерія Залужного. Також відповідного указу немає на сайті Офісу президента.

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29 січня у соціальних мережах почали поширювати інформацію про звільнення Валерія Залужного із посади Головнокомандувача ЗСУ. Втім, у Міністерстві оборони України спростували цю інформацію.

"Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда", — йдеться у повідомленні.

Фото: Скриншот

Як повідомляє видання "Українська правда" посилаючись на власні джерела у РНБО, Міноборони, Офісі президента та СБУ, Залужного викликали та запропонували іншу посаду, зокрема посла. Зазначається, що від запропонованої посади він відмовився.

Також відповідного указу про звільнення немає на сайті Офісу президента.

Деякі джерела "Української правди", які дотичні до Ставки Верховного головнокомандувача, заперечили звільнення Валерія Залужного.

Тим часом "Інтерфакс-Україна", посилаючись на власне джерело, близьке до військово-політичного керівництва країни, пише, що Залужний може бути звільнений із посади Головнокомандувача ЗСУ.

Невдовзі у коментарі виданню "Українська правда" прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нагадаємо, згідно із даними опитування, опублікованого 20 січня, Валерію Залужному довіряють 92% українців. Більшість опитаних людей заявили, що не підтримують відставки воєначальника.

Також 12 грудня очільник Міноборони Рустем Умєров повідомляв, що станом на грудень питання про можливу відставку головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного не обговорювалося.