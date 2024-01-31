"Я пакую вещи": Зеленский уволил Залужного, но партнеры выступили против, — The Times

По данным СМИ, президент предлагал генералу другую должность, но тот отказался. Валерий Залужный уже успел рассказать о своем увольнении подчиненным, когда решение было отменено.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному о его увольнении, но отменил свое решение из-за давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров. Об этом говорится в материале The Times от 31 января.

Неназванные высшие офицеры рассказали, что Зеленский вызвал генерала на очную встречу. Там он заявил, что оценки ситуации на фронте оказались скорее положительными, чем реалистичными. Залужному предложили уйти в отставку, но он отказался. Тогда президент сообщил военачальнику, что подпишет указ о его увольнении.

По словам одного из офицеров, это была первая встреча Зеленского и Залужного без советников за последние полтора года. После нее главнокомандующий ВСУ вернулся в кабинет и рассказал заместителям, что он уволен.

"Я пакую вещи", — сказал Залужный неназванному офицеру.

По данным СМИ, генералу предложили должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, но он отказался. Впоследствии информацию об увольнении начали публиковать в СМИ, что вызвало бурную реакцию в соцсетях. Кроме того, по данным источников, свою обеспокоенность выразили старшее командование и международные партнеры (включая США и Великобританию).

Появились слухи, что заменить Залужного предлагали начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову и командующему Сухопутных войск ВСУ Александру Сырскому. В материале говорится, что они оба отклонили предложение.

Журналисты отметили, что теперь командование Залужного боится новой попытки увольнения главнокомандующего. Неназванный офицер отметил, что Буданов не смог бы руководить украинской армией.

"Он хорошо умеет проводить небольшие спецоперации, смелые рейды. У него нет опыта командования большими формированиями, и в тех случаях, когда он руководил большей атакой, результаты были плохими", — сказал он.

Также источник поставил под сомнение и кандидатуру Сырского. По его словам, генерал имеет большой полевой опыт, но многие офицеры считают его недостаточно независимым.

"Зеленский должен понимать, что военные доверяют Залужному, и если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, то ему тоже нужно научиться доверять Залужному", — подчеркнул неназванный доверенный представитель главнокомандующего.

В СМИ добавили, что российские пропагандисты "были в восторге" от раскола между двумя "важнейшими фигурами Украины".

Напомним, после распространения слухов об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного дал комментарий пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он заявил, что Владимир Зеленский не принимал решение об отставке генерала.

В Financial Times информировали, что увольнение Залужного вызовет "бурю" среди военных и гражданских украинцев, ведь генерал "пользуется огромной поддержкой".