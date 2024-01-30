Сырский или Буданов: Зеленский все же уволит Залужного, — Financial Times

По мнению британских журналистов, перестановка в командовании может сказаться на моральном духе армии в критический момент в ожидании военной и финансовой поддержки от США и ЕС.

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Президент Украины Владимир Зеленский готовится к серьезной перестановке в высшем военном командовании страны. В понедельник он якобы предложил главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному новую роль советника по обороне. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

По версии издания, генерал отказался от предложения, и, судя по словам источников, соблюдение этой роли не гарантировало бы сохранение его текущего положения. Сейчас вопрос об увольнении Залужного обсуждается в украинских СМИ, но официальные источники опровергают эти слухи, отмечает FT.

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"Их напряженные отношения стали достоянием гласности в ноябре, после того как широко разрекламированное контрнаступление Украины не достигло своих амбициозных целей — вернуть утраченные территории и отрезать Россию от сухопутного моста в Крым. Тогда Залужный заявил, что война зашла в "тупик", в результате чего администрация президента подвергла его критике за использование этого термина", — пишет издание.

Как отмечают британские журналисты, спекуляции о судьбе Залужного длительное время сопровождались напряженностью в отношениях между президентом и главнокомандующим, особенно после неудачного контрнаступления войск Украины. В случае увольнения Залужного, его популярность среди украинцев и поддержка военного общества создадут дополнительные вызовы для властей. Тем не менее, официальные заявления отрицают возможное увольнение.

"Снятие Залужного также вызовет бурю у рядовых военных и в гражданском обществе Украины, среди которых он пользуется огромной поддержкой. По данным украинского опроса, опубликованного в декабре, 88 процентов украинцев заявили, что доверяют Залужному, по сравнению с 62 процентами, которые заявили, что доверяют Зеленскому", – пишет FT.

Эксперты отмечают, что эта перестановка может сказаться на моральном духе армии в критический момент в ожидании военной и финансовой поддержки от США и ЕС. В настоящее время неясно, кто заменит Залужного, но возможными кандидатами рассматриваются высокопоставленные военные лица, близкие к президенту.

"Возможными кандидатами являются Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Украины, и Кирилл Буданов, глава управления военной разведки страны. Оба они близки к Зеленскому", — пишет издание.

Британские журналисты подчеркнули, что Залужный руководит военными операциями Украины с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

"Ему приписывают организацию нескольких военных успехов Украины, включая оборону Киева в первые дни вторжения России, а также успешные контрнаступления на востоке Харьковской области и в столице южной области Херсоне осенью 2022 года. По сообщениям, Зеленский стремился держать Залужного, которого он рассматривал как потенциального конкурента, подальше от глаз общественности и обходил его в ключевые моменты войны, передавая приказы подчиненным генерала", — говорится в материале.

Слухи об увольнении Залужного

29 января в сети распространили информацию о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы сняли с должности. Утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский уже якобы подписал соответствующий указ.

В Министерстве обороны в тот же день заявили, что Залужного не увольняли с должности, а распространяемая информация не соответствует действительности. По словам пресс-секретаря президента Украины, президент не подписывал указов о кадровых перестановках в командовании. На вопрос об отставке Главнокомандующего ВСУ он ответил отрицательно.

Кроме того, российские ИПСО начали распространять сообщения о кадровых назначениях в Генштабе ВСУ в телеграмм-каналах-двойниках. Для этого использовали прошлогоднее видео с обращения президента Зеленского.

Позже Владимир Зеленский опубликовал вечернее видеообращение, в котором рассказал итоги дня и не сделал ни одного заявления относительно распространенных слухов об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

На следующий день, 30 января, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал совместную фотографию с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой.