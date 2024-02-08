Детальний план дій на 2024 рік: Зеленський розповів, на що чекає від Сирського

Як зазначив президент, Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де в них на складах застрягли дрони, тому кожен генерал має знати фронт.

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У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський висловив очікування від нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Зеленський наголосив на необхідності розробки детального плану дій ЗСУ на 2024 рік.

У своєму зверненні Зеленський наголосив, що Сирський має представити реалістичний і детальний план дій Збройних сил України на наступний рік, із огляду на поточну ситуацію на полі бою та майбутні перспективи.

"Потрібно вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де в них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні", — заявив Зеленський.

Які завдання поставив Зеленський Сирському

Зеленський виділив кілька пріоритетних завдань, які поставив перед головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським:

представити детальний план дій ЗСУ на 2024 рік. План має бути реалістичним, враховувати поточну ситуацію на полі бою та перспективи розвитку;

забезпечити кожну бойову бригаду першої лінії ефективною західною зброєю. Зеленський вимагає справедливого перерозподілу зброї на користь захисників на передовій;

вирішити проблеми з логістикою. Зокрема, президент навів як приклад Авдіївку, яка не повинна чекати на постачання дронів через нетямущість генералів;

оптимізація чисельності штабів і впровадження ротаційної системи. Зеленський вважає, що досвід деяких бригад ЗСУ й ДПСУ, де така система вже працює, може стати зразком для всієї армії;

підвищення якості навчання солдатів. Тільки навчені бійці мають перебувати на передовій;

створення нового роду військ — Сил безпілотних систем — і призначення їхнього командувача.

"Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів — тільки навчені солдати на першій лінії. У структурі Збройних сил створюється новий рід сил — Сили безпілотних систем. Має бути призначений перший командувач", — заявив Зеленський.

Звільнення Залужного та призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ

8 лютого президент Володимир Зеленський опублікував спільне фото з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним і подякував йому за роботу. Зі свого боку, Валерій Залужний подякував команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України.

Після повідомлення президента міністр оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив звільнення з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.