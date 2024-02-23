"У нас нет другого шанса": Зеленский рассказал, почему уволил Залужного (видео)

По словам главы государства, украинская армия должна избавиться от бюрократии. Генерал Валерий Залужный получил звание Героя Украины, поскольку Зеленский благодарен ему за защиту нации и страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ не из-за смены курса действий, а из-за "вещей, которые долго не менялись". Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Брету Байеру, которое транслировал телеканал FOX News.

"Мы должны быть быстрее, это означает, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, время — это деньги, однако в нашем случае это не деньги, а человеческие жизни.

Кроме этого, Брет Байер спросил у Зеленского о награде Героя Украины, которую вручили Залужному после отставки, и будет ли он поддерживать политику президента или пойдет в оппозицию. На что Зеленский отметил, что это выбор генерала.

"Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я присвоил ему звание Героя Украины, потому что я очень благодарен ему за это", — добавил он.

Зеленский уволил Залужного: что известно

8 февраля президент Украины Зеленский подписал указ об увольнении генерала Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначили Александра Сырского.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Залужного уволили из-за того, что возникла необходимость действовать по-новому. По его словам, предыдущая тактика привела к тому, что в прошлом году были не полностью обеспечены надлежащие результаты, тогда как общественные настроения стали "негативными".

Напомним, 9 февраля Владимир Зеленский присвоил генералу Валерию Залужному звание Героя Украины. В частности, его наградили "за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".