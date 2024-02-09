Зеленский присвоил Валерию Залужному звание Героя Украины (фото)

В указе президента говорится о том, что экс-главнокомандующему также вручат орден "Золотая Звезда" — высшая степень отличия в Украине, которая предоставляется за совершение выдающегося геройского поступка.

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему Вооруженных Сил Валерию Залужному звание Героя Украины. Соответствующий указ №61/2024 глава государства подписал 8 февраля, текст документа опубликован на сайте Офиса президента.

Как отмечается в документе, звание Залужный получил "за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Кроме того, экс-главнокомандующему вручат орден "Золотая Звезда" — высшая степень отличия в Украине, которая предоставляется за совершение выдающегося геройского поступка.

Отметим, аналогичные награды и признание получили руководитель ГУР Кирилл Буданов и подполковник Вячеслав Агеев.

Увольнение Залужного и назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского, который был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Залужного уволили из-за необходимости действовать по-новому. В частности, это решение было принято из-за необходимости пересмотра тактики действий, которая не полностью обеспечивала результаты в 2023 году.

Напомним, во время вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от нового главнокомандующего ВСУ Сирского. В частности, он заявил о необходимости разработки детального плана для ВСУ на этот год.