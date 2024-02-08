Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ: что о нем известно (фото)

В начале полномасштабного вторжения Александр Сырский был командующим обороны Киева. Его наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени, а позже он получил государственную награду Героя Украины.

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В четверг 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и назначил вместо него генерал-полковника Александра Сырского. Фокус рассказывает, что о нем известно.

"Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", — сказал Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Александр Сырский: что о нем известно

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области (РСФСР). Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Академию ВСУ и Национальную академию обороны Украины. Также он был командующим 72-й ОМБр и в 2013 году стал первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ.

Александр Сырский во время российско-украинской войны

Сырский был начальником штаба АТО с начала боевых действий на Востоке Украины. Зимой 2015 года он был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево. Кроме этого, он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за бои на Дебальцевском плацдарме.

В 2016 году он возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, координировавший оперативные действия различных украинских военных на Донбассе. В 2017 году он стал командиром всей АТО.

Александр Сырский был командующим Объединенного оперативного штаба ВСУ с мая по август 2019 года, тогда как должность командующего Сухопутными войсками ВСУ он получил 5 августа 2019 года.

Александр Сырский Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Полномасштабное вторжение РФ в Украину

Сырский был командующим обороной Киева с начала российского полномасштабного вторжения. Благодаря его организаторским способностям было создано два кольца обороны Киева — одно на внешних окраинах, а другое в черте города. За оборону столицы и освобождение севера Украины от оккупантов он был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а в апреле 2022 года получил государственную награду Героя Украины.

Александр Сырский был одним из командующих контрнаступления ВСУ на Харьковщину с лета 2022 года. По словам руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова в фильме "Год" Дмитрия Комарова, идея о контрнаступлении у Сырского возникла тогда, когда враг перебросил часть сил на юг страны.

Позже он стал командующим ОСУВ "Хортица". Также с осени 2022 до весны 2023 руководил обороной Соледара и Бахмута.

Александр Сырский

Личная жизнь Сырского

Александр Сырский женат и имеет двух сыновей — Антона и Александра.

Напомним, СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что указ об отставке Валерия Залужного обнародуют вечером 8 февраля. Кроме этого, Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с Залужным и поблагодарил его за работу.