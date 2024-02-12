"Не стал расшатывать лодку и может пойти в политику после войны", — эксперт об отставке Залужного (видео)

Отставка по собственному желанию сигнализирует, что Валерий Залужный прекрасно понимает опасность раздувания скандала во время войны. Он поладил с Зеленским, который предложил бывшему главнокомандующему остаться в системе военной борьбы с оккупантом, говорит кандидат политических наук Алексей Буряченко.

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Решение об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ было обоюдным, а заявление было написано по собственному желанию. Это свидетельствует о результате нормального, мужского, даже партнерского разговора между Залужным и Владимиром Зеленским. Об этом в интервью Фокусу рассказал кандидат политических наук, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

По его словам, в своем обращении относительно кадровых перестановок содержится огромное уважение к Залужному со стороны Зеленского. Там нет никакой неконструктивной критики.

"Зеленский предложил Залужному оставаться в системе обороны нашей страны, предоставив перечень возможных должностей, — акцентирует Буряченко, — Их обоих можно поблагодарить за умеренность и не подыгрывание внутренним политиканам или РФ раскручивая какой-то скандал".

По мнению эксперта, очень важным аспектом является то, что Залужный написал заявление по собственному желанию и это показатель, что он не собирается "расшатывать лодку". После войны, как и любой желающий из граждан Украины, он может заниматься именно политической борьбой, если захочет, говорит Буряченко, но сейчас Залужный понимает, что конфронтация навредит не столько Зеленскому, сколько стране в целом.

У Залужного было много проблем на фронте и в тылу, но главное, что он сам их публично в своих статьях признавал, отмечает специалист. Однако не надо забывать, говорит Буряченко, что именно при Умерове начался настоящий рекрутинг в ряды ВСУ, активизировавший наконец ротационный процесс в украинской армии.

"А еще было много намеков от западных партнеров, что они не видят план и стратегию войны со стороны генштаба ВСУ, — отмечает эксперт, — Поэтому подобное решение об отставке вполне понятно".

Напомним, по мнению экспертов, увольнение генерала Валерия Залужного может вызвать апатию и разочарование в обществе, что может привести к протестам после войны.

Фокус также писал, кого снимут с должности в Кабмине после отставки Валерия Залужного.