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"Не став розхитувати човен і може піти у політику після війни", — експерт про відставку Залужного (відео)

Залужний, генштаб ЗСУ
Фото: Соцмережi | У залужного було достатньо помилок, але він мав честь їх визнати, зазначає Буряченко

Відставка за власним бажанням сигналізує, що Валерій Залужний прекрасно розуміє небезпеку роздування скандалу під час війни. Він порозумівся із Зеленським, який запропонував колишньому головнокомандувачу залишитись в системі військової боротьби з окупантом, каже кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

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Рішення про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ було обопільним, а заява була написана за власним бажанням. Це свідчить про результат нормальної, чоловічої, навіть партнерської розмови між Залужним та Володимиром Зеленським. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

За його словами, у своєму зверненні щодо кадрових перестановок міститься величезна повага до Залужного з боку Зеленського. Там немає жодної неконструктивної критики.

"Зеленський запропонував Залужному залишатись у системі оборони нашої країни надавши перелік можливих посад, — акцентує Буряченко. — Їм обом можна подякувати за поміркованість і не підігравання внутрішнім політиканам або РФ розкручуючи якийсь скандал".

На думку експерта, дуже важливим аспектом є те, що Залужний написав заяву за власним бажанням і це показник, що він не збирається "розхитувати човен". Після війни як і будь-хто бажаючий з громадян України він може опікуватись саме політичною боротьбою, якщо захоче, каже Буряченко, але зараз Залужний розуміє, що конфронтація нашкодить не стільки Зеленському, скільки країні в цілому.

У Залужного було багато проблем на фронті та в тилу, але головне, що він сам їх публічно у своїх статтях визнавав, зазначає фахівець. Проте не треба забувати, каже Буряченко, що саме при Умєрові почався справжній рекрутинг до лав ЗСУ, що активізував нарешті ротаційний процес в українській армії.

"А ще було багато натяків від західних партнерів, що вони не бачать план та стратегію війни з боку генштабу ЗСУ, — відзначає експерт. — Тому подібне рішення щодо відставки цілком зрозуміле".

Нагадаємо, на думку експертів, звільнення генерала Валерія Залужного може викликати апатію і розчарування в суспільстві, що може призвести до протестів після війни.

Фокус також писав, кого знімуть з посади в Кабміні після відставки Валерія Залужного.