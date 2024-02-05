"Усе пригадають після війни": як відставка Залужного вплине на українців

Звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного може викликати апатію і розчарування в суспільстві, вважають експерти. Це може призвести до протестів після війни. Фокус розбирався, які соціальні наслідки може мати відставка головкому.

Related video

Президент України Володимир Зеленський днями вперше підтвердив, що розглядає необхідність кадрових змін військового керівництва країни. Відповідаючи на запитання директора Tg1 Джана Марко Кьоччі щодо повідомлень ЗМІ про можливе звільнення Валерій Залужного, президент сказав, що необхідне перезавантаження.

"Це питання, яке стосується людей, які мають очолити Україну. Безумовно необхідне перезавантаження, новий початок. У мене є щось серйозне на думці, яке стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не тільки в одному секторі, наприклад, в армії. Я думаю про цю заміну, але не можна сказати, що тут ми замінимо одну людину", — сказав президент.

Як відомо, чутки про можливу відставку Залужного поновилися минулого тижня. Інформація з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, з'явилася в низці ЗМІ, а також була озвучена опозиційними політиками. У соцмережах українці висловлювали підтримку чинному Головнокомандувачу ЗСУ та обурювалися кадровими змінами, які ймовірно готують в Офісі президента.

Протести під питанням

Про те, до яких соціальних наслідків призведе відставка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, думки експертів розділилися. Одні вважають, що опозиційні політики скористаються можливістю організувати контрольовані хвилювання всередині країни. Це може призвести до спроби організувати вуличні протести з подальшим тиском на президента, щоб той змінив своє рішення. Інші впевнені, що оскільки мітинги у воєнний час заборонені, влада зуміє задіяти репресивні механізми ще до спроб опозиції розгойдати суспільство. Єдине, у чому згодні експерти — відставка Головнокомандувача ЗСУ призведе до різкого падіння рівня довіри суспільства до президента, адже в Залужного висока підтримка як у військових, так і цивільних колах.

"Мені здається, ми перебільшуємо значущість фігури Головнокомандувача ЗСУ в соціальному ключі. Фактично, він усього лише один із підлеглих Верховного Головнокомандувача. А тому до ротації потрібно ставитися спокійніше. Те, що відбувається навколо його відставки, — штучно роздута кампанія, що підігрівається старими політиками, які хочуть скористатися інформаційним приводом, щоб повернутися у велику гру", — говорить Фокусу політолог Олег Постернак.

Експерт зазначає, що в цьому процесі зацікавлені різні політики, які встигли себе проявити в останні кілька тижнів — це і мер Києва Віталій Кличко, і нардеп Дмитро Разумков, і представники "Батьківщини", і п'ятий президент України Петро Поршенко. За допомогою конфлікту навколо відставки Залужного, на думку Постернака, вони сподіваються відновити і наростити власний рейтинг.

Що стосується протестів, на думку політолога Ігоря Рейтеровича, їх не буде, оскільки українці розуміють, що подібними діями моментально скористається Росія. Однак відставка Залужного призведе до соціальних хвилювань, які виражатимуться в наростанні апатії і розчарування в суспільстві.

"Якась частина українців, які виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення, не захоче повертатися в Україну, інші — захочуть виїхати, щойно з'явиться можливість. Цей стан у суспільстві може тривати як короткий період, так і стати довгограючим процесом, який знайде виплеск після завершення війни. І навіть якщо активна фаза буде недовгою, це історія про відкладені надії. Президенту це пригадають після війни", — міркує в бесіді з Фокусом Рейтерович.

Усе швидко заспокоїться

Експерти прогнозують, що ротація військового керівництва з високою ймовірністю відбудеться в найближчий місяць. Це підтверджує схвальний сигнал із Білого дому — радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив в інтерв'ю CBS, що американці не втручатимуться в кадрові перестановки в Україні, адже це суверенне право Києва і президента України ухвалювати власні рішення.

"Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємося осторонь від цих кадрових рішень. Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми сказали про це безпосередньо українцям", — зазначив Салліван.

За словами Рейтеровича, найімовірніше політичне керівництво країни не стане серйозно аргументувати необхідність відставки Головнокомандувача. В Офісі президента, ймовірно, керуються політичними перспективами і розраховують, що конфлікт швидко затихне, як це було з іншими кадровими рішеннями під час війни.

"Ймовірно, в ОП вважають, що відставка Залужного принесе менше проблем, ніж якщо цього не зробити. Я звернув увагу, що канали, близькі до ОП, уже застерігають Головнокомандувача не йти в політику після відставки, бо це буде великою помилкою. Думаю, 100% відставка буде. Можливо, у найближчі пару тижнів, до весни. Логіка така — потрібно зробити це зараз, бо якщо Україні передадуть F-16 і вдасться досягти змін на фронті, це можна буде приписати новому Головнокомандувачу", — каже політолог.

Фокус раніше писав, що Київ попередив Білий дім про намір звільнити Залужного. Відставка генерала може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру західних донорів.

Також Фокус зазначав, що, за інформацією The Times, Зеленський пропонував генералу іншу посаду, але той відмовився.