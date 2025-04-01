"Позиция не изменилась": в Раде прокомментировали информацию о выборах президента

Глава фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия отрицает факт совещания в Офисе президента по подготовке к выборам, о котором писало издание The Economist.

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Об этом он отметил в комментарии "Суспільному". По словам нардепа, такого совещания не было, соответственно, участия в нем он не принимал.

"Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Все парламентские партии и группы согласились, что выборы должны состояться через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе, наша позиция не изменилась после того", — добавил Арахамия.

Подготовка к выборам президента Украины: что известно

Напомним, в конце марта журналисты издания The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве отметили, что президент Украины Владимир Зеленский нацелен провести выборы в начале июля, предполагая, что к тому времени в Украине будет отменено военное положение. По информации, он созвал совещание, на котором поручил своей команде организовать выборы после полного прекращения огня.

На следующий день заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что для проведения выборов после отмены военного положения необходимо изменить законодательство после войны, поэтому провести выборы возможно только через полгода. Однако, по информации председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко, предложения к закону о послевоенных выборах сейчас прорабатываются и в дальнейшем они будут предложены парламенту.

Ситуацию с возможным баллотированием комментировал бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный. Он заявил, что во время войны нужно работать и не думать о выборах.