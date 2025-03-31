Ответ на этот счет не изменился: будет ли Залужный участвовать в выборах

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании, Валерий Залужный заявил, что во время войны нужно работать и не думать о выборах. Так он прокомментировал информацию о возможном баллотировании.

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Об этом говорится в материале "РБК-Украина" под названием "Выборы, Трамп и перемирие. Чего боятся и к чему готовятся во власти и оппозиции".

"Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Различные слухи я не комментирую", — отметил Валерий Залужный.

Журналисты отмечают, что участие или неучастие экс-главы в выборах — главный фактор неопределенности. Действующий посол также не комментирует эту ситуацию в разговорах с многочисленными эмиссарами из киевских политических кругов.

В материале говорится, что некоторые уверены в его участии в президентских выборах. По мнению же других, Валерий Залужный склоняется к тому, чтобы пойти на выборы Рады во главе политсилы Зеленского. Третьи отмечают, что он вовсе не будет участвовать в выборах.

"Вероятно, из-за физического отсутствия в Украине экс-глава начал несколько выпадать из общей повестки дня того, чем живет страна. И даже при нынешнем уровне развития технологий это, наверное, было неизбежно", — добавляют журналисты.

Они уточняют, что на фоне текущего кризиса в отношениях с США Валерий Залужный "особо никак себя не проявил". На следующий день после встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Залужный запостил фотографию, где они с украинским главой жмут руки. Через несколько дней посол выступил с речью о разрушении "старого мирового порядка". На этом, "по сути, все".

Однако, по мнению одного из оппозиционных депутатов, в Украине никогда не выбирали президентов рационально. Поэтому, по сути, сейчас не осталось никакой альтернативы, кроме экс-главы, поскольку "власть полностью зачистила поле". Валерий Залужный абсорбирует в себе чувство надежды, и людям всегда нужна надежда.

"Тем более, у Залужного есть и готовая, очень привлекательная для множества украинцев формула, с которой можно идти на любые выборы: как бы нам не было сложно, но уж точно не будет стыдно", — говорится в материале.

Напомним, 19 марта в Politico вышел материал, где отмечалось о тайных переговорах соратников Трампа с оппонентами Зеленского. Собеседники издания уверены, что в Белом доме презирают президента Украины.

Через некоторое время, 30 марта, в The Economist вышел материал, где отмечалось, что Владимир Зеленский нацелен провести выборы в начале июля. Предполагается, что к тому времени в Украине будет отменено военное положение.