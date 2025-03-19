Выборы в Украине: соратники Трампа ведут тайные переговоры с оппонентами Зеленского, — Politico

Собеседники издания Politico уверены, что в Белом доме презирают президента Украины. Единственным официальным переговорщиком с украинской оппозицией является спецпосланник Стивен Уиткофф, ему помогают сын Дональда Трампа и журналист Такер Карлсон.

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Команда президента США Дональда Трампа дала понять, что презирает президента Украины Владимира Зеленского. Публично они показали это во время словесной перепалки в Овальном кабинете и в ходе секретных переговоров с его политическими оппонентами, сообщили источники издания Politico.

Представители окружения Трампа и украинские оппозиционеры активно обсуждали возможность проведения досрочных выборов в Украине. Американская сторона уверена в проигрыше Зеленского, несмотря на результаты соцопросов.

По словам трех украинских депутатов и эксперта по внешней политике из Республиканской партии в секретных переговорах участвовали сын Трампа, Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер, журналист Такер Карлсон и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф. Последний был единственным, кто обладает официальным статусом.

"Они видят в Зеленском преграду. Как можно подорвать Зеленского и сделать его более сговорчивым? Вы взаимодействуете с его политическими противниками и показываете ему, что у США есть другие партнеры и варианты", — объяснил эксперт по внешней политике.

По его мнению, большая часть людей Трампа заблуждается, если думают, что они найдут партнеров в Украине и добьются успехов на выборах в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Это во многом их недостаток понимания Украины.

Аналогичным образом у Трампа могут впасть в заблуждения по поводу намерений Путина, который пытается диктовать общие условия сделки по Украине. Принятие условий России означает достижение ее главной военной цели: подчинить Украину и удержать ее под контролем, заключают авторы статьи.

Напомним, у Зеленского говорили, что в Украине не отменят военное положение и не будут проводить выборы во время 30-дневного перемирия.

Трамп ранее дал понять, что после подписания соглашения о поставках полезных ископаемых с Украиной военная помощь и обмен разведданными с Киевом продолжаться не будет.