Вибори в Україні: соратники Трампа ведуть таємні переговори з опонентами Зеленського, — Politico

Співрозмовники видання Politico впевнені, що в Білому домі зневажають президента України. Єдиним офіційним переговірником з українською опозицією є спецпосланець Стівен Віткофф, йому допомагають син Дональда Трампа і журналіст Такер Карлсон.

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Команда президента США Дональда Трампа дала зрозуміти, що зневажає президента України Володимира Зеленського. Публічно вони показали це під час словесної перепалки в Овальному кабінеті та під час секретних переговорів із його політичними опонентами, повідомили джерела видання Politico.

Представники оточення Трампа та українські опозиціонери активно обговорювали можливість проведення дострокових виборів в Україні. Американська сторона впевнена в програші Зеленського, незважаючи на результати соцопитувань.

За словами трьох українських депутатів і експерта із зовнішньої політики з Республіканської партії, у секретних переговорах брали участь син Трампа, Дональд Трамп-молодший, його зять Джаред Кушнер, журналіст Такер Карлсон і спеціальний посланник американського лідера Стівен Віткофф. Останній був єдиним, хто має офіційний статус.

"Вони бачать у Зеленському перешкоду. Як можна підірвати Зеленського і зробити його більш поступливим? Ви взаємодієте з його політичними противниками і показуєте йому, що у США є інші партнери та варіанти", — пояснив експерт із зовнішньої політики.

На його думку, більша частина людей Трампа помиляється, якщо думають, що вони знайдуть партнерів в Україні і доб'ються успіхів на виборах у короткостроковій або середньостроковій перспективі. Це багато в чому їхній брак розуміння України.

Аналогічним чином у Трампа можуть впасти в оману з приводу намірів Путіна, який намагається диктувати загальні умови угоди щодо України. Прийняття умов Росії означає досягнення її головної військової мети: підпорядкувати Україну й утримати її під контролем, підсумовують автори статті.

Нагадаємо, у Зеленського говорили, що в Україні не скасують воєнний стан і не проводитимуть вибори під час 30-денного перемир'я.

Трамп раніше дав зрозуміти, що після підписання угоди про постачання корисних копалин з Україною військова допомога та обмін розвідданими з Києвом тривати не буде.