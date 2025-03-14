Выборы во время перемирия: у Зеленского объяснили, отменят ли военное положение

Украина может начать избирательный процесс, если на длительное время остановится огонь на линии соприкосновения, заявил советник ОП Михаил Подоляк.

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Советник глава офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не будет отменять военное положение и не будет проводить выборы во время 30-дневного перемирия. Украинские чиновники видят угрозы со стороны Российской Федерации, которая хочет, чтобы Украина осталась без помощи. Об этом он рассказал изданию La Repubblica.

Подоляк объяснил, что президент РФ Владимир Путин не дал четкого ответа о готовности прекратить огонь в ответ на предложение США и Украины. По его мнению, глава Кремля будто бы сказал "да", но при этом перечислил большое количество "нюансов", которые ему мешают. Поэтому на самом деле не идет речь о перемирии, следовательно, Украине следует быть начеку, отметил чиновник.

"Его ответ неоднозначный. С одной стороны, он говорит "конечно, понятно, надо"; но с другой стороны продолжает говорить, что есть нюансы. И они стирают саму идею перемирия", — сказал он.

Советник главы офиса подчеркнул, что 30-дневное прекращение огня — это "не конец войны", поскольку ситуация будет оставаться непредсказуемой. Кроме того, невозможно в течение такого короткого срока быстро отменить меры для защиты страны — военное положение и другие. Украина должна сохранить боеспособность, уточнил Подоляк. После добавил, что во время перемирия выборов не будет, но если будет длительная приостановка боевых действий, то может начаться избирательный процесс.

"30-дневное прекращение огня не разблокирует выборы. Если, с другой стороны, начнутся переговоры со стабильным прекращением огня, гарантированным нейтральными наблюдателями, тогда это будет возможно", — подчеркнул советник главы ОП.

30-дневное перемирие — детали

Отметим, 13 марта позицию Кремля обнародовала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова и советник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Чиновники прямо сказали, что прекращения огня не будет, поскольку Москве нужен "длительный мир" с достижением всех поставленных целей. Среди прочего, упомянули о невозможности вступления Украины в НАТО и недопустимости появления европейских миротворцев на линии разграничения.

Во время брифинга для прессы президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, готова ли Москва пойти на 30-дневное перемирие на российско-украинской войне. По его словам, он не исключает возможность прекращения огня, но перечислил ряд проблем, которые ему не нравятся. Среди них — опасение, что Украина использует паузу для дальнейшего вооружения и подготовки войск.

Напоминаем, президента США Дональд Трамп отреагировал на заявление Путина о 30-дневном перемирии, отметив, что видит хороший знак, но хотел бы большего. Между тем издание The Washington Post рассказало о происках Москвы, которая собирается и дальше воевать.