Вибори під час перемир'я: у Зеленського пояснили, чи скасують воєнний стан

Україна може почати виборчий процес, якщо на тривалий час зупиниться вогонь на лінії зіткнення, заявив радник ОП Михайло Подоляк.

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Радник глава офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна не скасовуватиме воєнний стан і не проводитиме вибори під час 30-денного перемир'я. Українські посадовці бачать загрози з боку Російської Федерації, яка хоче, щоб Україна залишилась без допомоги. Про це він розповів виданню La Repubblica.

Подоляк пояснив, що президент РФ Володимир Путін не дав чіткої відповіді про готовність припинити вогонь у відповідь на пропозицію США та України. На його думку, очільник Кремля начебто сказав "так", але при цьому перелічив велику кількість "нюансів", які йому заважають. Тому насправді не іде мова про перемир'я, отже, Україні слід бути напоготові, зауважив посадовець.

"Його відповідь неоднозначна. З одного боку, він каже "звичайно, зрозуміло, треба"; але з іншого боку продовжує говорити, що є нюанси. І вони стирають саму ідею перемир’я", — сказав він.

Радник глави офісу наголосив, що 30-денне припинення вогню — це "не кінець війни", оскільки ситуація лишатиметься непередбачуваною. Крім того, не можливо протягом такого короткого терміну швидко скасувати заходи для захисту країни — воєнний стан та інші. Україна повинна зберегти боєздатність, уточнив Подоляк. Після додав, що під час перемир'я виборів не буде, але якщо буде триваліша призупинка бойових дій, то може початись виборчий процес.

"30-денне припинення вогню не розблокує вибори. Якщо, з іншого боку, розпочнуться переговори зі стабільним припиненням вогню, гарантованим нейтральними спостерігачами, тоді це буде можливо", — наголосив радник глави ОП.

30-денне перемир'я — деталі

Зазначимо, 13 березня позицію Кремля оприлюднила речниця МЗС Росії Марія Захарова та радник президента із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков. Посадовці прямо сказали, що припинення вогню не буде, оскільки Москві потрібен "тривалий мир" з досягненням усіх поставлених цілей. Серед іншого, згадали про неможливість вступу України в НАТО і неприпустимість появи європейських миротворців на лінії розмежування.

Під час брифінгу для преси президент РФ Володимир Путін відповів на питання, чи готова Москва піти на 30-денне перемир'я на російсько-українській війні. З його слів, він не відкидає можливість припинення вогню, але перелічив ряд проблем, які йому не подобаються. Серед них — побоювання, що Україна використає паузу для подальшого озброєння та підготовки військ.

Нагадуємо, президента США Дональд Трамп відреагував на заяву Путіна щодо 30-денного перемир'я, зауваживши, що бачить гарний знак, але хотів би більшого. Тим часом видання The Washington Post розповіло про підступи Москви, яка збирається і далі воювати.