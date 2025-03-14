Путін прикидається ягням і точить зуби: розвідка США попередила про задум Кремля, — WP

Чиновники США спрогнозували, що лідер Росії готує провокацію-засідку проти України. За даними європейської розвідки, у Москві Дональда Трампа вважають легкою жертвою для маніпуляцій.

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За обережною оцінкою американських шпигунів, президент РФ Володимир Путін досі не відмовився від своєї максимальної мети — утримувати контроль над всією Україною. Про це 13 березня повідомили The Washington Post з посиланням на кілька анонімних джерел.

Журналісти отримали доступ до засекречених доповідей американської розвідки. В тому числі тієї, яка була створена на 6 березня і представлена адміністрації президента США Дональда Трампа. Там поставили під сумнів готовність Кремля припинити війну, адже Путін досі не відмовився від мети домінувати над сусідньою державою.

У ЗМІ пояснили, що доповіді підкреслюють важке завдання, яке стоїть перед командою Трампа, і ставлять питання, чи правильно Білий дім розуміє готовність Москви до миру. Деякі нинішні та колишні чиновники США пояснили, що навіть у разі згоди на перемир’я РФ матиме власні інтереси. Путін використає паузу для відпочинку і переозброєння армії, після чого, найімовірніше, порушить умови угоди й здійснить провокацію, щоб звинуватити Україну.

Інші посадовці звернули увагу на обережність заяви Путіна, що стосується прийнятних для нього умов перемир’я. Водночас вони визнали, що немає ознак його відмови від ідеї включити України в російську безпекову та економічну орбіту.

"У нього є давнє бажання відновити "матінку Росію"", — заявив один з чиновників.

У ЦРУ та Офісі директора національної розвідки США відмовили у коментарях. Експрацівник американської розвідки Юджин Румер зазначив, що не вірить у закінчення битви з припиненням вогню та угодою про мир. З його слів, йдеться про "нове постійне протистояння між Росією і рештою Європи".

Інші аналітики вірять у позитивний результат переговорів, якщо США і Європа правильно розіграють свої карти. Інший ексспівробітник розвідки Ерік Чіарамелла пояснив, що Путін припинить воювати, якщо вважатиме себе переможцем.

"Але це не означає, що він переможе. Ключем до укладення вигідної й тривалої угоди про припинення вогню буде створення безпекових механізмів для України, які дозволять їй відновити свою військову міць і стримати новий напад", — наголосив він.

Інше джерело повідомило, що деякі оцінки щодо непоступливості Путіна, видається, дратують Трампа. З його слів, республіканець "відчайдушно хоче укласти угоду", а Росія лише посилює свої вимоги й не демонструє жодного бажання йти на поступки.

Сам Путін публічно заявляв про такі умови для миру:

повний контроль над Донецькою, Луганською, Запорізькою і Херсонською областями (включно з територіями, які нині не окуповані);

збереження так званого Кримського моста.

Окрім того, Кремль бажає, щоб Україна була лише номінально незалежною, але фактично підпорядковувалась РФ. Зі слів ексчиновника США, розрахунки Путіна може порушити погіршення його позиції на фронті.

Водночас представник європейської розвідки з посиланням на розвіддані, зібрані за останній місяць, проінформував, що офіційні особи у Москві вважають Трампа слабким і відкритим для маніпуляцій. З його слів, якщо буде узгоджене перемир’я, ймовірно, Росія повернеться до "гібридних" або невійськових засобів підриву України. Зокрема, йдеться про економічний і дипломатичний примус, проникнення в українські еліти, ділові кола, служби безпеки та армію, а також вплив через церкву.

"Вторгнення 2022 року сталося тому, що гібридні інструменти не принесли результатів", — підкреслив європейський посадовець.

Нагадаємо, ввечері 13 березня пройшли переговори спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з топчиновниками Кремля. У Вашингтоні не розкрили деталей, але заявили про "обережний оптимізм" щодо зустрічі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав переговори у Саудівській Аравії успішним початком мирного процесу. Він запевнив, що і Україна, і США виступають проти замороження конфлікту або ненадійних домовленостей.