Путин притворяется ягненком и точит зубы: разведка США предупредила о замысле Кремля, — WP

Чиновники США спрогнозировали, что лидер России готовит провокацию-засаду против Украины. По данным европейской разведки, в Москве Дональда Трампа считают легкой жертвой для манипуляций.

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По осторожной оценке американских шпионов, президент РФ Владимир Путин до сих пор не отказался от своей максимальной цели — удерживать контроль над всей Украиной. Об этом 13 марта сообщили The Washington Post со ссылкой на несколько анонимных источников.

Журналисты получили доступ к засекреченным докладам американской разведки. В том числе той, которая была создана на 6 марта и представлена администрации президента США Дональда Трампа. Там поставили под сомнение готовность Кремля прекратить войну, ведь Путин до сих пор не отказался от цели доминировать над соседним государством.

В СМИ объяснили, что доклады подчеркивают трудную задачу, которая стоит перед командой Трампа, и ставят вопрос, правильно ли Белый дом понимает готовность Москвы к миру. Некоторые нынешние и бывшие чиновники США объяснили, что даже в случае согласия на перемирие РФ будет иметь собственные интересы. Путин использует паузу для отдыха и перевооружения армии, после чего, скорее всего, нарушит условия соглашения и осуществит провокацию, чтобы обвинить Украину.

Другие чиновники обратили внимание на осторожность заявления Путина, что касается приемлемых для него условий перемирия. В то же время они признали, что нет признаков его отказа от идеи включить Украину в российскую безопасность и экономическую орбиту.

"У него есть давнее желание восстановить "матушку Россию"", — заявил один из чиновников.

В ЦРУ и Офисе директора национальной разведки США отказали в комментариях. Экс-сотрудник американской разведки Юджин Румер отметил, что не верит в окончание битвы с прекращением огня и соглашением о мире. По его словам, речь идет о "новом постоянном противостоянии между Россией и остальной Европой".

Другие аналитики верят в положительный исход переговоров, если США и Европа правильно разыграют свои карты. Другой экс-сотрудник разведки Эрик Чиарамелла объяснил, что Путин прекратит воевать, если будет считать себя победителем.

"Но это не означает, что он победит. Ключом к заключению выгодного и длительного соглашения о прекращении огня будет создание механизмов безопасности для Украины, которые позволят ей восстановить свою военную мощь и сдержать новое нападение", — подчеркнул он.

Другой источник сообщил, что некоторые оценки относительно неуступчивости Путина, кажется, раздражают Трампа. По его словам, республиканец "отчаянно хочет заключить сделку", а Россия только усиливает свои требования и не демонстрирует никакого желания идти на уступки.

Сам Путин публично заявлял о таких условиях для мира:

полный контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями (включая территории, которые сейчас не оккупированы);

сохранение так называемого Крымского моста.

Кроме того, Кремль желает, чтобы Украина была лишь номинально независимой, но фактически подчинялась РФ. По словам экс-чиновника США, расчеты Путина может нарушить ухудшение его позиции на фронте.

В то же время представитель европейской разведки со ссылкой на разведданные, собранные за последний месяц, проинформировал, что официальные лица в Москве считают Трампа слабым и открытым для манипуляций. По его словам, если будет согласовано перемирие, вероятно, Россия вернется к "гибридным" или невоенным средствам подрыва Украины. В частности, речь идет об экономическом и дипломатическом принуждении, проникновении в украинские элиты, деловые круги, службы безопасности и армию, а также влияние через церковь.

"Вторжение 2022 года произошло потому, что гибридные инструменты не принесли результатов", — подчеркнул европейский чиновник.

Напомним, вечером 13 марта прошли переговоры спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с топ-чиновниками Кремля. В Вашингтоне не раскрыли деталей, но заявили об "осторожном оптимизме" относительно встречи.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал переговоры в Саудовской Аравии успешным началом мирного процесса. Он заверил, что и Украина, и США выступают против замораживания конфликта или ненадежных договоренностей.