Спецпредставитель Трампа Уиткофф завершил переговоры в Москве: что известно, — Fox News

Посланник Трампа встретился с представителями Кремля: в Белом доме выразили "осторожный оптимизм" относительно результатов этих переговоров.

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Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф возвращается в США с результатами переговоров с высокопоставленными чиновниками в Кремле, которые состоялись вечером 13 марта, чтобы передать их главе Белого дома. Об этом стало известно из сообщения советника американского президента по вопросам нацбезопасности Майка Волца, которое тот озвучил в эфире телеканала Fox News.

"Я разговаривал со своим коллегой, который находится там, и он возвращается обратно", — отметил Волтц.

По его словам, Уиткофф должен привезти в Белый дом результаты переговоров с Кремлем и озвучить Дональду Трампу главные тезисы, которые прозвучали от российской стороны во время встречи в Москве.

"Он возвращается, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение о следующих шагах", — сообщил советник.

Деталей о встрече американской и российской сторон в Москве Вотлц пока не раскрывает. Он лишь добавил журналистам, что может выразить "осторожный оптимизм" относительно встречи Уиткоффа и представителей Кремля.

Говоря об "оптимизме" относительно переговоров, которые состоялись в Москве, Волтц имеет в виду перспективы урегулирования российско-украинской войны и завершения боевых действий. Однако советник Трампа добавляет, что не будет "забегать вперед" и приоткрывать оптимистичные результаты переговоров до того, как это сделает президент США.

Встреча Виткоффа и представителей Кремля в Москве: что известно

13 марта стало известно, что утром спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, а вечером планируется его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор был запланирован после переговоров российского лидера с президентом Беларуси Александром Лукашенко и должен был состояться в 1-м корпусе Кремля. Темой переговоров, по предварительной информации, должно было быть прекращение боевых действий и сотрудничество между США и РФ.

За несколько дней до этого в СМИ сообщали, что Трамп послал Уиткоффа на встречу с Путиным.

Напомним, 13 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владимир Путин готовится отказать Киеву и США в заключении временного перемирия на поле боя.