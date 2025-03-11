Трамп послал спецпредставителя в Москву на встречу с Путиным, — Bloomberg

По данным журналистов, администрация Трампа решила отправить Уиткоффа в Россию, поскольку "стремится обеспечить прекращение огня в украинском конфликте".

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Уиткофф планирует на этой неделе совершить свою вторую поездку в Россию в качестве посланника Трампа", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что эта поездка будет привязана к встречам украинских чиновников с госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Волцом в Саудовской Аравии.

Автор материала отметила, что визит Виткоффа в Москву нужен Белому дому "поскольку администрация стремится обеспечить прекращение огня в украинском конфликте".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совершит визит в Саудовскую Аравию вместе с делегацией для переговоров с США.

10 марта Стив Уиткофф заявил, что Зеленский попросил прощения у Трампа.