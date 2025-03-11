Трамп послал спецпредставителя в Москву на встречу с Путиным, — Bloomberg
По данным журналистов, администрация Трампа решила отправить Уиткоффа в Россию, поскольку "стремится обеспечить прекращение огня в украинском конфликте".
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
"Уиткофф планирует на этой неделе совершить свою вторую поездку в Россию в качестве посланника Трампа", — говорится в материале.
Журналисты уточнили, что эта поездка будет привязана к встречам украинских чиновников с госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Волцом в Саудовской Аравии.
Автор материала отметила, что визит Виткоффа в Москву нужен Белому дому "поскольку администрация стремится обеспечить прекращение огня в украинском конфликте".
Читать также
Господство в воздухе. Истребитель шестого поколения NGAD преодолел важный рубеж
Чаты владельцев смартфонов будут отслеживать, иначе их банковские счета мгновенно опустеют
Ветеран говорил, что во время войны просто "играл в оркестре", а потом нашлись его медали
Армия на длинном поводке. Трамп разрешил наносить авиаудары, не считаясь ни с кем
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совершит визит в Саудовскую Аравию вместе с делегацией для переговоров с США.
10 марта Стив Уиткофф заявил, что Зеленский попросил прощения у Трампа.
Читать также
Три НАТО вместо одного: какое будущее ждет Альянс и где в нем Украина
Весит 150 кг: возле Белого дома развернули огромный флаг Украины (видео)
"В любом случае может не выжить": Трамп выразил скептицизм относительно будущего Украины
"Молчи, маленький человек": в США ответили на заявление Сикорского о Starlink в Украине (фото)