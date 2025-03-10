Скандал в Овальном кабинете: Уиткофф заявил, что Зеленский попросил прощения у Трампа (видео)

Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф говорит, что Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо, в котором извинился за спор во время встречи.

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Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед президентом США Дональдом Трампом за инцидент в Белом доме во время переговоров в Овальном кабинете 28 февраля. Об этом специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сказал в интервью Fox News 10 марта.

Уиткофф сказал, что Зеленский направил Трампу письмо с извинениями. На видео с 7:03.

Ведущий спросил у спецпредставителя, могут ли Украина и США подписать соглашение о добыче полезных ископаемых на этой неделе.

"Зеленский направил письмо президенту. Он попросил прощения за весь тот инцидент, который случился в Овальном кабинете. Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами, а также украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии. Я бы описал это, как прогресс, и я надеюсь, что соглашение состоится", — ответил Уиткофф.

Спецпредставитель Трампа не конкретизировал, какое именно извинение он имеет в виду и было ли это определенное непубличное письмо.

Сообщение Зеленского после инцидента в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта опубликовал в соцсети Х сообщение, в котором озвучил первые этапы завершения войны и сказал, что встреча с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете прошла не так, как предполагалось.

"Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", — написал украинский президент.

Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом США 5 марта вспомнил о "важном письме", которое накануне получил от Владимира Зеленского. По его словам, в нем украинский коллега выразил готовность подписать соглашение о добыче ресурсов в "любое время" и в "любом месте" и сесть за стол переговоров "как можно быстрее".

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова 5 марта объясняла, что Трамп имел в виду, когда говорил о "важном письме" от Зеленского. По ее словам, так он назвал сообщение в соцсети Х, где украинский лидер признал, что встреча состоялась не так, как должна была.

Напомним, 10 марта Стив Уиткофф рассказал, что будет на столе переговоров Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта. По его словам, главными темами станут соглашение о полезных ископаемых, протоколы безопасности для украинцев и территориальные вопросы.

Также спецпредставитель Трампа заявил, что США продолжают делиться с Украиной разведданными, которые нужны для "чего-то оборонного".