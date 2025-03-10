США продолжают делиться с Украиной разведданными: какими именно, — Виткофф (видео)

Данные спутников помогали бить по стратегическим целям в глубине РФ и предупреждали о запуске ракет и дронов-камикадзе. Ограничение военной помощи и разведданных является частью позиции администрации Трампа.

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США продолжают делиться разведданными с Украиной для помощи в оборонительных операциях, но не для нападений на российскую территорию. Об этом рассказал спецпосланник американского президента Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в эфире Fox News 10 марта.

По его словам, США никогда не отключали разведку для "чего-то оборонного, в чем нуждаются украинцы".

В то же время Уиткофф надеется на прогресс в подписании соглашения о полезных ископаемых и якобы видит позитивные сигналы.

Согласно источникам CNN, Вашингтон стремится избежать того, чтобы его считали стороной, которая непосредственно поддерживает удары по России. Однако США не скрывают информацию, которая может усилить обороноспособность Украины.

Значительное сокращение разведывательных данных американцев в Украине является частью позиции администрации Дональда Трампа, направленной на то, чтобы оказать давление на Киев с целью ускорить переговоры с РФ.

В частности, этот вопрос будет обсуждаться на американо-украинских переговорах в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта.

По словам Виткоффа, США надеются на значительный прогресс в отношениях с Украиной на этой неделе, который может включать подписание соглашения о природных ресурсах, которое было отложено после конфликта Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля.

Сообщается, что украинская делегация во главе с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой, министром обороны Рустемом Умеровым и заместителем главы Офиса президента Павлом Палисом надеется убедить американских партнеров снять паузу в отношении военной и разведывательной поддержки.

Отметим, что 4 марта западные медиа сообщили, что Белый дом приказал остановить военные грузы, которые направлялись в Украину, в частности, те, что в буферных зонах Польши. Впоследствии Вашингтон подтвердил, что прекращает предоставлять ВСУ разведывательные данные. Речь идет о данных спутников, которые помогали бить по стратегическим целям в глубине российской территории и предупреждали о запуске ракет и дронов-камикадзе.

Напомним, Франция готова делиться своими разведданными с Украиной.

Также Фокус писал об угрозах Трампа РФ масштабными санкциями.