После остановки от США: Франция готова передать Киеву свои разведданные, детали

Пауза как в вооружении, так и в обмене разведданными может повлиять на усилия Украины достичь успехов на поле боя. Это также может ограничить ранние предупреждения Украины о приближении воздушных атак со стороны России.

Related video

Франция готова передать Киеву свои разведданные из-за приостановления со стороны США любой разведки в отношении Украины. Об этом пишет France 24.

Такое решение раскрыл министр обороны страны Себастьян Лекорню.

"Франция предлагает Украине разведывательные данные на фоне приостановки Вашингтоном", — пишет издание.

Между тем Politico отмечает, что 80% разведданных для Украины поступало от союзников, преимущественно от США, а Киев пока все еще получает некоторые данные от западных партнеров.

Человек, знакомый с этим делом, сказал в комментарии изданию, что украинские военные все еще получают некоторые разведывательные данные от партнеров Киева, но отказался сказать, от каких именно стран.

"Это неизбежно станет огромной неудачей для украинцев, я не думаю, что есть способ оспорить это", — сказал Нил Барнетт, генеральный директор Istok Associates Limited, лондонской консалтинговой компании по вопросам разведки.

Он добавил, что британцы попытаются "заполнить пробел".

"Но мы, очевидно, не имеем всех возможностей, которые есть у американцев, и будут некоторые вещи, которые просто невозможно заменить", — отметил Барнетт.

Угрозы прекращения обмена разведданными с США

В частности, издание отмечает, что Украина стала менее зависимой от американских систем вооружений, чем это было в начале большой войны. Уже 40 процентов оружия, которое украинцы используют на передовой, изготовлено в Украине, но Киев еще в значительной степени полагается на разведывательные возможности США, оружие большой дальности и противовоздушную оборону. Пауза как в вооружении, так и в обмене разведданными может повлиять на усилия Украины достичь успехов на поле боя. Это также может ограничить ранние предупреждения Украины о приближении воздушных атак со стороны России.

Между тем New York Times также пишет, что остановка предоставления американских разведданных повлияла на предупреждения об ударах дронов и ракет.

Некоторые неназванные чиновники США надеются, что пауза в обмене разведданными будет очень короткой. Первоначальный план предусматривал приостановление такого обмена на неделю или две как способ кампании принуждения Владимира Зеленского к переговорам.

Напомним, Эммануэль Макрон заговорил о ядерном оружии как защите всей Европы.

Также Фокус писал о заявлении Марко Рубио, в котором госсекретарь назвал войну в Украине "прокси-войной" между США и РФ.