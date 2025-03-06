"Должна завершиться": Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между США и РФ (скриншот)

Политик считает, что россияне "достигли определенного прогресса", но не доминируют в войне. Также Рубио раскритиковал Украину и европейскую сторону за отсутствие плана по окончанию войны.

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Американский госсекретарь Марко Рубио назвал боевые действия в Украине "прокси-войной" между Россией и США, которую надо закончить. Об этом стало известно из заявления политика, опубликованного на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов.

"Это прокси-война между ядерными державами — Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией — и она должна завершиться", — заявил Рубио.

В частности, госсекретарь США раскритиковал Украину и европейцев за отсутствие плана по окончанию войны.

"Ни у кого нет ни идеи, ни плана, чтобы положить этому конец. План украинцев до сих пор, их союзников на Капитолийском холме и людей, с которыми вы разговариваете в других странах, заключается в том, чтобы просто продолжать давать им столько, сколько им нужно и столько, сколько нужно. Это не стратегия", — отметил Рубио.

Он добавил, что американская сторона попросила украинцев не саботировать процесс по поиску мирного пути завершения боевых действий. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский, по словам Рубио, таки сделал это, решив поставить под сомнение слова вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно возможностей дипломатии.

Фото: скріншот

Именно это и привело к спору Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, считает Рубио и добавляет, что рад видеть, что украинский президент пересмотрел свое решение.

Теперь, по словам госсекретаря, украинцы будут иметь свои требования, а россияне свои, поэтому США должны увидеть, "насколько они далеки друг от друга", а после этого должна "вступить в действие дипломатия".

В частности, Марко Рубио добавил, что Дональд Трамп считает войну в Украине "затяжной и безвыходной".

Что касается россиян, то госсекретарь сказал, что у них большая страна. Российская армия "достигла определенного прогресса", но не доминирует в войне и "конфликт зашел в тупик".

"План победы" Владимира Зеленского

В октябре 2024 года украинский президент представил "План победы" в войне с РФ. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений.

Первый пункт - это приглашение в НАТО сейчас.

- это приглашение в НАТО сейчас. Второй пункт - оборона. Вернуть войну на территорию РФ. Зеленский отметил также важность проведения совместных защитных операций с европейскими соседями для сбивания дронов в украинском небе. Также необходимо снятие ограничений партнерами на применение западных ракет по военным объектам РФ.

- оборона. Вернуть войну на территорию РФ. Зеленский отметил также важность проведения совместных защитных операций с европейскими соседями для сбивания дронов в украинском небе. Также необходимо снятие ограничений партнерами на применение западных ракет по военным объектам РФ. Третий пункт — сдерживание (неядерное). Для этого пункта есть тайное приложение, которое получили наши партнеры. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты в будущем.

— сдерживание (неядерное). Для этого пункта есть тайное приложение, которое получили наши партнеры. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты в будущем. Четвертый пункт — в Украине сосредоточены ценные ресурсы, уран, титан, литий. Украина предлагает подписать специальные соглашения с ЕС и США о совместной защите и инвестировании в добычу и использование в отношении этих ресурсов.

— в Украине сосредоточены ценные ресурсы, уран, титан, литий. Украина предлагает подписать специальные соглашения с ЕС и США о совместной защите и инвестировании в добычу и использование в отношении этих ресурсов. Пятый пункт рассчитан на послевоенное время. Украина будет иметь опытный военный контингент, воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны. Этот опыт должен быть использован для укрепления обороны всего Альянса и усиления безопасности Европы.

Напомним, почему Джей Ди Вэнс вмешался в спор Трампа и Зеленского.

Также Фокус писал о прекращении передачи Украине разведданных от США.